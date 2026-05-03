Ô tô chèn ngã người đi xe máy trên quốc lộ, tài xế nói do cãi nhau với mẹ

Hương Trà |

Những người đi đường trên quốc lộ 1 không khỏi hoảng hốt trước hành vi của tài xế điều khiển ô tô con.

Ngày 1/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô con có hành vi tham gia giao thông nguy hiểm. Từ nội dung đoạn clip có thể thấy, ô tô con đang lưu thông trên đường quốc lộ 1 (đoạn qua địa phận xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa) thì bất ngờ đánh lái sang làn đường ngoài cùng bên phải và chèn ngã người đàn ông đi xe máy.

Vụ va chạm khiến dư luận bức xúc.

Khoảnh khắc này đã được người tham gia giao thông cùng thời điểm ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Hành vi của tài xế xe con khiến dư luận bức xúc và cho rằng dường như hai bên đã phát sinh mâu thuẫn từ trước đó nên mới dẫn tới hành vi nguy hiểm trong clip trên.

Sau khi tiếp nhận tin phản ánh sự việc trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng xác minh nội dung và làm việc với người điều khiển phương tiện. Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa thì vào chiều 1/5, anh N.Đ.S (SN 1980, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển ô tô mang BKS 36A-691.65 chở theo gia đình gồm: Mẹ đẻ, vợ và con gái, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình.

Trên đường đi giữa anh N.Đ.S và mẹ đẻ có xảy ra to tiếng với nhau. Đây được cho là một phần nguyên nhân khiến anh S. mất tập trung trong lúc lái xe. Đến khoảng 15h cùng ngày, khi đến Km 296+270 quốc lộ 1 thuộc xã Hoạt Giang, do không chú ý quan sát, chuyển làn đường không đúng quy định dẫn đến xe ô tô của anh S. đã va chạm với xe máy mang BKS 36C2-424.9x do anh L.V.D (SN 1983, trú tại thôn 14, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Sau khi được các thành viên trên xe nhắc nhở về vụ va chạm, anh S. dừng phương tiện cách hiện trường khoảng 200m. Anh S. và gia đình đã chở anh L.V.D. vào Bệnh viện Đa khoa Hà Trung kiểm tra. Quá trình kiểm tra anh D. bị xây xát ngoài da, không có thương tích gì nghiêm trọng.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh L.V.D. xác định giữa hai người không quen biết gì, không có mâu thuẫn gì từ trước. Kiểm tra nhanh, cả hai lái xe không có cồn, âm tính với ma túy. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

