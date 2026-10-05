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Ô tô bốc cháy ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa

Công Minh
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Chiếc ô tô đang đỗ gần đình làng Vàng (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy, trước đó một người đàn ông đeo khẩu trang xuất hiện gần xe làm dấy lên nghi vấn phóng hỏa.

Trả lời Báo điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ ô tô bốc cháy khi đang đỗ tại khu vực đình làng Vàng trên địa bàn xã.

- Ảnh 1.

Phần đầu và cabin ô tô bị cháy biến dạng sau vụ hỏa hoạn tại khu vực đình làng Vàng. (Ảnh: Mạng xã hội)

Ngày 2/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chiếc ô tô bốc cháy dữ dội tại khu vực đình làng Vàng. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phần đầu và cabin xe, khiến phương tiện hư hỏng nặng.

Đáng chú ý, trước thời điểm chiếc ô tô bốc cháy, một nam thanh niên đeo khẩu trang xuất hiện tại khu vực này. Người này liên tục quan sát xung quanh rồi tiến lại gần chiếc xe.

Ít phút sau, ngọn lửa bất ngờ bùng phát. Hình ảnh ghi lại cho thấy phần máy của ô tô rơi xuống đất, nhiều bộ phận bị cháy biến dạng.

Việc nam thanh niên xuất hiện, quan sát rồi tiếp cận chiếc xe ngay trước khi xảy ra hỏa hoạn làm dấy lên nghi vấn phương tiện có thể bị phóng hỏa.

Lãnh đạo Công an xã Gia Lâm xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn, song cho biết hiện chưa có đủ căn cứ để khẳng định chiếc ô tô bị phóng hỏa. Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như hành vi của người xuất hiện tại khu vực chiếc xe trước thời điểm xảy ra sự việc.

Tags

phóng hỏa

đình làng

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