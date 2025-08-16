Ô tô BMW cháy ngụt ngụt trên phố Hà Nội

Tối 16/8, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) phối hợp các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô tại ngã tư Ngô Quyền - Hai Bà Trưng.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe. (Ảnh cắt từ clip)

Khoảng 19h30 cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng lên từ chiếc ô tô màu đen trên vỉa hè ngã tư Ngô Quyền - Hai Bà Trưng.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phần đầu xe, khói đen cuồn cuộn khiến cả khu vực náo loạn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe bị thiêu rụi.

Người dân xung quanh vội vàng hô hoán, tìm cách hỗ trợ dập lửa, đồng thời báo tin cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 cùng xe chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát nhanh chóng dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để lan sang các phương tiện khác trong khu vực. Vụ cháy may mắn không làm ai bị thương, tuy nhiên, chiếc xe BMW bị thiêu rụi phần đầu, hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ