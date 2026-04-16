Ô tô biển xanh ở TPHCM bị xử lý do dừng đè ở vạch mắc võng

Ông P.T.H, 61 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa vừa bị Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) xử phạt do lái ô tô biển xanh lấn làn.

Ô tô biển xanh lấn lên làn rẽ phải.

Trước đó, số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) nhận được video cho thấy xe "biển xanh" khi dừng chờ đèn đỏ ở giao lộ Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TPHCM đã lấn đè lên làn rẽ phải (vạch mắc võng) nên chỉ đạo Phòng CSGT Công an TPHCM xác minh.

Đội CSGT Bến Thành sau đó mời tài xế H. (người lái xe biển xanh) để trụ sở làm việc. Tại đây, tài xế H. thừa nhận hành vi của mình. Bước đầu xác định video được quay lúc 14 giờ 38 phút ngày 27-3.

Lực lượng CSGT lập biên bản tài xế H. lỗi không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường. Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết với lỗi trên, tài xế sẽ bị phạt 400.000 - 600.000 đồng theo Nghị định 168/2024.

Cục CSGT cho biết mọi hành vi vi phạm sẽ không thoát khỏi sự giám sát của người dân và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSGT. CSGT kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.