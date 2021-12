Ô tô bị cuốn trôi 50m khi cố băng qua dòng nước lũ

Chiều 30/11, ông Huỳnh Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Kim, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - xác nhận vừa xảy ra vụ xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi.



Theo ông Hùng, sự việc xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày, xe ô tô 7 chỗ BKS 92A- 09361 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên Quốc lộ 14H. Đến khu vực dẫn lên cầu Bà Ngân (nối 2 xã Cẩm Kim và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên), gặp dòng nước chảy xiết, tài xế ô tô vẫn cố chạy qua thì không may bị lũ cuốn trôi khoảng 50m.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã có mặt hỗ trợ, sau hơn 2 tiếng đồng hồ chiếc xe ô tô gặp nạn mới được trục vớt lên bờ.



Theo ông Hùng thông tin thêm, những ngày qua do mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Thu Bồn chảy xiết và lên rất nhanh khiến tuyến đường dẫn lên cầu Bà Ngân nhiều đoạn bị ngập sâu trên 1m. Khu vực chiếc xe ô tô bị nước lũ cuốn lâm vào tình trạng xói lở suốt nhiều ngày qua. Rất may, khi xe ô tô gặp nạn có dấu hiệu trôi tuột khỏi mặt đường, tài xế đã nhanh trí mở cửa thoát ra ngoài an toàn.