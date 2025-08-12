Đêm 11/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại nhà văn hóa thôn Làng Chạng khiến 1 cháu bé tử vong và nhiều cháu khác bị thương.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng, khoảng 20h cùng ngày, tại sân nhà văn hóa đang diễn ra chương trình văn nghệ thu hút đông đảo người dân, trong đó có nhiều trẻ em.

Khi chương trình đang diễn ra, một ô tô do nam tài xế cầm lái bất ngờ lùi vào khu vực tập trung đông người, tông trúng nhóm trẻ em đang xem ca nhạc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Đ.X.)

Cú va chạm mạnh khiến một bé khoảng 6 tuổi tử vong tại chỗ, 7 cháu khác bị thương. Các nạn nhân bị thương được đưa tới Trung tâm y tế xã Phong Dụ Thuợng để cấp cứu và điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Phong Dụ Thượng phối hợp cùng lực lượng công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời làm việc với tài xế để xác minh nguyên nhân.

Lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng cho biết, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong và động viên các gia đình có con bị thương.



