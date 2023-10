Ô tô 16 chỗ đâm liên hoàn khiến 2 người thương vong ở Hải Phòng

Vụ tai nạn xảy ra chiều 6/10, tại ngã tư đường 404 và đường thôn Quế Lâm, xã Thụy Hương (Kiến Thụy, Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Vũ Kim C (44 tuổi, trú xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy) điều khiển ôtô 16 chỗ mang BKS 15B-038xx lưu thông trên đường 404, hướng từ xã Thanh Sơn về xã Đại Hà.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Tới nút giao với đường liên thôn, thuộc địa phận xã Thụy Hương, ôtô 16 chỗ va chạm với xe máy biển số 15F1-207xx do ông An Đức Đ (73 tuổi, trú xã Thanh Sơn) điều khiển và xe đạp điện do em Nghiêm Danh Tr. (13 tuổi, trú xã Đại Hà) điều khiển đi theo hướng ngược lại.



Vụ va chạm khiến ông An Đức Đ tử vong tại chỗ, em Nghiêm Danh Tr bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an huyện Kiến Thụy điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ tai nạn.