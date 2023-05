Ô tô 16 chỗ bị thiêu rụi giữa trời nắng nóng

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h30 chiều 31/5, tại khu vực nút giao giữa đường Bùi Viện và Ngô Gia Tự (thuộc phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng) gần sân bay Cát Bi.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm này, anh Phạm Đình V. (sinh năm 1981, thường trú tại phường Bồ xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe ô tô 16 chỗ BKS 17B-020.xx. Khi xe đi đến vòng xuyến Bùi Viện giao Ngô Văn Tự thì bất ngờ bốc cháy.

Chiếc xe ô tô chỗ bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên đường; lái xe dùng bình cứu hỏa trên xe dập lửa nhưng không hiệu quả.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Thành Tô phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy Công an quận Hải An có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng gay gắt nên ngọn lửa nhanh chóng trùm toàn bộ chiếc xe; việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Chiếc xe bị thiêu rụi, trơ lại khung xe sau vụ cháy.

Ông Trần Mạnh Tuệ, Chủ tịch UBND phường Thành Tô (quận Hải An, TP Hải Phòng) cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người: “Lái xe thoát ra ngoài, dùng bình cứu hỏa trên xe dập lửa nhưng không được; sau đó, chạy sang tòa nhà cạnh đường mượn bình nhưng về thì ngọn lửa đã cháy to. Xe cứu hỏa đến thì gần như chỉ dập tắt lửa thôi; xe cháy hết còn trơ mỗi khung”.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.