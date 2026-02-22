Một câu chuyện lan truyền trên Reddit mới đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ khi một ổ SSD chuẩn SATA vẫn hoạt động bình thường dù đã bị khoan lỗ để tiêu hủy. Theo chia sẻ, một nhân viên IT đã khoan vào ổ đĩa trước khi thải bỏ nhằm đảm bảo dữ liệu bị phá hủy. Tuy nhiên, mũi khoan không chạm tới bảng mạch PCB bên trong, khiến toàn bộ dữ liệu vẫn còn nguyên vẹn. Ổ đĩa sau đó được bán ra thị trường và rơi vào tay một người dùng Reddit.

Khoan lỗ là phương pháp tiêu hủy vật lý khá phổ biến trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, SSD có cấu trúc khác với HDD truyền thống. Nhiều mẫu SSD hiện nay sử dụng PCB kích thước ngắn hơn vỏ ngoài, do đó nếu khoan vào vị trí trung tâm, mũi khoan có thể không trúng vào chip nhớ NAND hoặc bộ điều khiển. Trong trường hợp này, lỗ khoan thậm chí không chạm tới PCB.

Về mặt bảo mật, sự cố cho thấy rủi ro nếu quy trình tiêu hủy không được thực hiện đúng cách. Với các tổ chức quản lý số lượng lớn thiết bị lưu trữ, việc sử dụng dịch vụ tiêu hủy chuyên nghiệp hoặc thiết bị chuyên dụng có thể giúp giảm thiểu nguy cơ rò rỉ dữ liệu. Trên thị trường hiện có các giải pháp như DiskMantler sử dụng rung động để phá hủy ổ trong 90 giây, Puncher P30 khoan bốn lỗ xuyên ổ đĩa, MediaGone 500 SSD & Flash Media Shredder có thể xử lý hàng trăm SSD mỗi giờ, hay NVMe Destroyinator xóa dữ liệu đồng thời trên tối đa 16 SSD M.2 với tốc độ lên tới 64 GB/s.

Trường hợp này được xem như lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc cập nhật quy trình tiêu hủy dữ liệu, bao gồm khoan nhiều vị trí quan trọng như khu vực chứa chip NAND và bộ điều khiển, đồng thời kiểm tra vật lý kỹ lưỡng sau khi thực hiện để đảm bảo dữ liệu không còn khả năng khôi phục.