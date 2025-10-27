Ô nhiễm chưa dứt, bãi rác còn 'bốc mùi': Vĩnh Long ra lệnh tổng kiểm tra các nguồn thải lớn

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong công tác này.

Tỉnh đã tập trung tăng cường công tác dự báo, cảnh báo chất lượng môi trường không khí, nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh.

Vĩnh Long yêu cầu xây dựng kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường tại các khu vực phát sinh nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng nhìn nhận, từng lúc, từng nơi tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát chặt chẽ. Một số địa phương vẫn còn tình trạng tồn đọng chất thải rắn sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý triệt để; các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cơ sở chăn nuôi gia súc, thủy sản… xả nước thải chưa xử lý đảm bảo ra môi trường ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước; tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số đoạn sông, kênh, rạch chưa được xử lý dứt điểm.

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền phạt 345 triệu đồng đối với Công ty TNHH New Increase (VN) tại xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long, do đã vi phạm xả nước thải.

Trước đó, tháng 8/2025, tiến hành kiểm tra công ty trên, lực lượng chức năng lấy mẫu nước thải tại miệng đường ống sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của công ty để thử nghiệm 4 thông số môi trường. Kết quả xác định mẫu nước thải trên có 3 thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Tập trung xử lý tại bãi rác An Hiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cũng vừa có chuyến khảo sát bãi rác An Hiệp, là "điểm nóng" về rác thải trong những năm gần đây, nhiều lần bị người dân chặn xe chở rác vào đổ ở đây do tình trạng ô nhiễm môi trường. Bãi rác được đầu tư và đưa vào vận hành từ năm 2009, với diện tích ban đầu gần 5ha, hiện nay đã mở rộng lên gần 13ha, tiếp nhận trung bình 200-220 tấn rác/ngày từ 16 xã, phường trong khu vực.

Việc mở rộng bãi rác An Hiệp giai đoạn 3 với tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng đang được triển khai nhằm đảm bảo công suất xử lý khi các khu chôn lấp giai đoạn 2 dự kiến sẽ đầy vào tháng 5/2026. Hiện khu vực bãi rác nằm gần sông Hàm Luông, có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là phía gần bờ sông, có thể gây tràn rác và nước thải ra sông nếu không kịp thời xây kè bảo vệ.

Bãi rác cũng nằm trong khu dân cư có 123 hộ sinh sống trong phạm vi 1km, thuộc diện di dời theo quy định an toàn môi trường. Ngoài ra, dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại bãi rác An Hiệp đã được UBND tỉnh Bến Tre trước đây phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện UBND xã An Hiệp đang phối hợp với các sở, ngành liên quan để điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ nhằm triển khai dự án, hướng tới xử lý rác để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Qua báo cáo từ các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị Sở NN&MT xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên để bảo đảm hiệu quả quản lý và vận hành bãi rác. Trước mắt, tập trung xử lý nước rỉ rác, che phủ hạn chế mùi hôi và khẩn trương triển khai công trình bờ kè chống sạt lở khu vực bãi rác An Hiệp, tránh nguy cơ gây ô nhiễm môi trường diện rộng...

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long khảo sát bãi rác An Hiệp. Ảnh: Phạm Hân

Để tăng cường công tác BVMT trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Sở NN&MT chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các vấn đề gây ô nhiễm môi trường, các vụ việc phức tạp, dư luận phản ánh liên quan đến hành vi gây ô nhiễm môi trường . Xây dựng kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường (không khí, đất, nước) tại các khu vực phát sinh nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát các nguồn thải phát sinh đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đảm bảo quản lý chặt chẽ các nguồn thải. Theo dõi, giám sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải, khí thải. Trong đó, kiểm soát chặt chẽ tình trạng sử dụng kháng sinh cấm, hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản; sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu vượt mức quy định ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tự nhiên.

Các sở ngành liên quan được giao thực hiện quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoạt động đúng quy định về BVMT. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp chuyển đổi, áp dụng công nghệ sạch, khu công nghiệp xanh; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính. Tăng cường tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa ở siêu thị, trung tâm thương mại, chợ...

Bãi rác An Hiệp được che phủ để hạn chế mùi hôi. Ảnh: Phạm Hân

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long cũng yêu cầu phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác vi phạm pháp luật về môi trường, từng bước nâng cao ý thức cộng đồng về BVMT. Hỗ trợ, khuyến khích các nghiên cứu khoa học về BVMT, cải thiện chất lượng nước, không khí, xử lý chất thải, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; đề xuất những giải pháp công nghệ hiệu quả, ứng dụng trong thực tiễn để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Các sở ngành, địa phương triển khai các biện pháp giảm khí thải từ phương tiện giao thông, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và các loại phương tiện ít phát thải. Xây dựng và bảo dưỡng các tuyến đường giao thông phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Kiểm tra các phương tiện vận tải để phát hiện và xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Sở Y tế được giao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý chất thải y tế đúng quy định. Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe người dân, nhất là các bệnh có liên quan đến ô nhiễm không khí và nguồn nước. Thường xuyên tổ chức các chiến dịch tuyên truyền về các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường và biện pháp phòng ngừa.

Chủ tịch UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm BVMT. Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, đảm bảo thu gom đúng tuyến đường, tần suất thực hiện, không để tình trạng tồn đọng rác thải xung quanh vị trí đặt thùng rác, xử lý các trường hợp vi phạm, gây ô nhiễm môi trường.