Ở Hà Nội 7 năm, cặp vợ chồng tích góp được 2 tỷ vào Khánh Hòa mua chung cư mới toanh: “Cố ở thủ đô, chắc không bao giờ mua nhà nổi”

Khoảng 2 năm trở lại đây khi giá BĐS quá cao, đặc biệt là BĐS tại các thành phố lớn như Hà Nội hoặc TP.HCM, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu rục rịch lên kế hoạch bỏ phố về quê. Một phần vì nếu cứ bám chấp ở thủ đô, giá nhà khiến họ tuyệt vọng; một phần vì về quê có môi trường sống thoáng đãng, rộng rãi và gần gũi gia đình hơn.

Dù mục tiêu ban đầu là an cư, lập nghiệp ở thành phố nhưng đến giờ này, quyết định dịch chuyển ấy mới là hướng đi khiến họ cảm thấy dễ thở.

Thu Hà (sinh năm 1994) cũng là một trong số đó. Tuy nhiên thay vì chuyển từ Hà Nội về quê Thái Bình (cũ) - nay là tỉnh Hưng Yên, vợ chồng cô lại quyết định chuyển vào thành phố biển Khánh Hòa, mua nhà và ổn định cuộc sống.

2 tỷ không mua nổi chung cư ở Hà Nội, nhưng mua được căn hộ mới ở Khánh Hòa

Khoảng tháng 4/2024, vợ chồng Thu Hà chuyển vào Khánh Hòa sau 7 năm sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Để đưa ra được quyết định này, vợ chồng cô cũng trải qua khoảng thời gian “đau đầu, cân não”.

Ảnh minh họa

Mục tiêu lớn nhất của Thu Hà khi quyết định di cư, vốn không phải là mua nhà, mà là tìm cho con một môi trường sống phù hợp, trong lành nhưng điều kiện kèm theo là các dịch vụ giáo dục, vui chơi, giải trí - không cần nhộn nhịp hay sôi động như Hà Nội hoặc TP.HCM, nhưng phải có đủ.

Với mong muốn như vậy, vợ chồng Thu Hà tìm được 2 phương án để đặt lên bàn cân: Khánh Hòa hoặc Đà Nẵng.

“Sau khi suy nghĩ thì vợ chồng mình thống nhất sẽ chuyển đến Khánh Hòa sinh sống, vì thời tiết ở đây nắng ấm quanh năm, nói nôm na là bê nguyên mùa thu Hà Nội vào suốt cả 12 tháng ấy. Môi trường sống, chất lượng không khí thì ổn rồi, dịch vụ giáo dục, tiện ích hay vui chơi giải trí cũng đều có, thế nên mình có niềm tin Khánh Hòa sẽ phù hợp với gia đình mình” - Thu Hà chia sẻ.

Sau khi chốt phương án “Khánh Hòa”, bước tiếp theo mà vợ chồng Thu Hà làm mới là lên kế hoạch, bàn bạc cùng gia đình về mục tiêu mua nhà. Cô cho biết sau gần 10 năm làm việc tại Hà Nội, vợ chồng cô cũng tiết kiệm được 1 khoản tiền, cộng thêm phần hỗ trợ từ bố mẹ 2 bên, 2 tỷ là số tiền vợ chồng cô có trong tay - đủ để mua 1 căn hộ mới toanh.

Căn hộ của vợ chồng Thu Hà ở Khánh Hòa (Ảnh: NVCC)

“Với ngân sách 2 tỷ ở Hà Nội, chúng mình rất khó mua được căn nhà ưng ý. Mình đã từng tham khảo giá chung cư tại Hà Nội ở thời điểm đó, căn hộ cũ giá rẻ nhất cũng 50-70 triệu/m2 mà còn xa trung tâm. Căn hộ mới gần trung tâm thì có thể lên đến cả trăm triệu/m2, quả thực là quá sức với những người đi làm công ăn lương như bọn mình.

Nhưng ở Khánh Hòa thì khác! Có nhiều khu đô thị, chung cư mới được xây dựng, cách biển khoảng 4-5km thôi nhưng giá chỉ bằng một nửa ở Hà Nội. Chung cư cũ thì giá còn “dễ thở” hơn nữa” .

Thu Hà chia sẻ và tiết lộ nhờ có sự hỗ trợ của gia đình mà vợ chồng cô có thể mua được 1 căn hộ mới bàn giao, rộng 75m2 ở khu vực Vĩnh Điềm Trung (Nha Trang cũ, nay là Khánh Hòa). Vì là căn hộ mới nên khi nhận nhà, vợ chồng Thu Hà cũng phải vay mượn thêm để đầu tư thiết kế, mua đồ nội thất.

Căn hộ 75m2 với 2 phòng ngủ, đủ thoải mái và rộng rãi cho gia đình có 1 con nhỏ (Ảnh:NVCC)

Tổng chi phí để có thể dọn vào căn nhà đứng tên mình ở Khánh Hòa rơi vào khoảng 2,250 tỷ đồng, trong đó:

- Chi phí mua nhà: 2 tỷ đồng

- Chi phí thi công nội thất: 150 triệu đồng

- Chi phí đầu tư thiết bị điện tử (tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa,...): 100 triệu đồng

Có nhà gần biển, quanh năm hưởng trọn “mùa thu Hà Nội”: Cuộc sống hiện tại như mơ!

Sau hơn 1 năm “bỏ phố về biển”, Thu Hà miêu tả cuộc sống hiện tại của gia đình bằng 2 từ: Thích lắm!

Nghĩ lại khoảng thời gian đầu khi mới chuyển từ Hà Nội vào Nha Trang, thu nhập giảm đáng kể mà lại lại dồn toàn lực để mua nhà, bản thân Thu Hà và chồng đương nhiên cũng không khỏi áp lực.

Cũng phải mất khoảng gần 4 tháng, cả gia đình mới quen với môi trường sống mới và ổn định lại thu nhập. Hiện tại, Thu Hà vừa làm văn phòng, vừa kết hợp buôn bán thực phẩm để kiếm thêm “đồng ra đồng vào”, còn chồng cô thì kết hợp làm việc từ xa, nhận thêm job ngoài song song với công việc giờ hành chính.

Ảnh minh họa

Dù không tiết lộ mức thu nhập cụ thể hàng tháng, nhưng Thu Hà cho biết nếu cố gắng vun vén chi tiêu, vợ chồng cô vẫn có thể tiết kiệm khoảng 20-30% số tiền kiếm được.

“Điều mình thấy hài lòng nhất khi sống ở Khánh Hòa là bé nhà mình trộm vía ít ốm vặt hơn hẳn. Chắc ai có con nhỏ mới hiểu, chỉ cần con khỏe thôi là tinh thần, tâm trạng của bố mẹ đã thoải mái, tích cực hơn rất nhiều rồi.

Song song với đó thì chi phí sinh hoạt ở Nha Trang cũng không quá đắt, các dịch vụ giáo dục cũng đủ đa dạng để mình lựa chọn điều kiện phù hợp cho con và phù hợp với tình hình tài chính của 2 vợ chồng. Đến giờ sau hơn 1 năm, mình mới dám tự tin khẳng định quyết định chuyển vào Khánh Hòa sinh sống là đúng đắn, chứ thời gian đầu thì vẫn còn khá mông lung, lo lắng không biết liệu mình có hợp, liệu mọi thứ có ổn hay không” - Thu Hà kể.

Cô cũng bộc bạch thêm rằng việc thay đổi môi trường, địa điểm sống là một quyết định lớn - không chỉ với bản thân mỗi cặp vợ chồng mà còn với cả bố mẹ, gia đình 2 bên. Những thứ buộc phải tính toán thật kỹ là vấn đề việc làm - thu nhập, và lựa lời thông báo, trấn an bố mẹ. Vì nếu chuyển về quê để ông bà gần cháu thì không sao, chứ như vợ chồng Thu Hà thì khác, ông bà xa cháu, xa con quá nên cũng nhiều lo lắng.

“Không có lựa chọn nào là hoàn hảo tuyệt đối, ở lại Hà Nội hay chuyển đi nơi khác cũng vậy, đều có được và mất. Như nhà mình thì “cái được” ở đây là đã mua được nhà mà không cần vay mượn nhiều, có môi trường sống phù hợp, nhưng đồng thời cũng phải chấp nhận đánh đổi là mỗi năm chỉ được về quê 1-2 lần, việc gì cũng phải tự túc vì ở đây có mỗi 2 đứa thôi” - Thu Hà chia sẻ.