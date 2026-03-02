NYT: Mỹ và Israel tận dụng 1 sai lầm lớn của Iran, mở 3 lớp tấn công khiến lãnh đạo tối cao thiệt mạng

Sai lầm chết người của Iran

Chính phủ Iran được cho là đã rút ra những bài học từ cuộc chiến 12 ngày với Israel và Mỹ hồi tháng 6/2025.

Trong cuộc chiến năm ngoái, sau khi Israel phát hiện một số lãnh đạo và chỉ huy cấp cao của Iran đang ẩn náu sâu dưới lòng đất, các quan chức an ninh Iran đã phát hiện ra rằng Israel đã theo dõi họ vì các vệ sĩ của họ mang theo điện thoại di động.

Những thất bại như vậy đã khiến Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Khamenei, vô cùng tức giận, theo các quan chức Iran và Israel.

Tuy nhiên, những sai lầm chết người mà Iran mắc phải cuối tuần này thậm chí còn tồi tệ hơn những sai lầm hồi tháng Sáu năm ngoái.

Lễ tưởng niệm lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Khamenei, diễn ra tại Tehran hôm Chủ nhật. The New York Times.

Một số quan chức quân sự và tình báo cấp cao nhất của Iran đã tập trung giữa ban ngày, trên mặt đất, tại văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia cho một cuộc họp cấp cao vào sáng thứ Bảy, đúng lúc phần lớn thế giới đang dự đoán Mỹ hoặc Israel, hoặc cả hai, sẽ tấn công.

Ngay cả lãnh đạo tối cao, ông Khamenei cũng đang ở trên mặt đất, tại khu nhà ở chính thức không hề bí mật, các quan chức Israel cho biết.

Mỹ và Israel đã tận dụng thông tin đó và các thông tin tình báo nhạy cảm khác thu thập được từ Iran để tiến hành một cuộc tấn công 3 đợt, làm suy yếu nghiêm trọng bộ chỉ huy tối cao của Iran và nhanh chóng đánh sập hệ thống phòng không của Iran, các quan chức quốc phòng cho biết.

Tiếp theo là một chiến dịch tìm kiếm và tiêu diệt dữ dội nhằm vào các hệ thống tên lửa đạn đạo của Iran, bao gồm đạn dược, bệ phóng, kíp lái, kho chứa và các địa điểm sản xuất.

3 đợt tấn công của Israel và yếu tố bất ngờ

Trước cuộc tấn công hôm thứ Bảy, quân đội đã lên kế hoạch trong nhiều tháng. Tấn công vào buổi sáng sớm, thay vì ban đêm - thời điểm Israel từng tiến hành các chiến dịch chống lại Iran trước đây - đã làm tăng thêm yếu tố bất ngờ về mặt chiến thuật lần này.

Chiến dịch của Israel mang nhiều yếu tố bất ngờ

Làn sóng tấn công thứ hai diễn ra ngay sau cuộc tấn công nhằm vào giới lãnh đạo Iran sáng thứ Bảy, với mục tiêu chính là các hệ thống tên lửa phòng không của Iran, đặc biệt là những hệ thống bảo vệ Tehran, các quan chức quốc phòng Israel cho biết.

Một loại vũ khí chủ chốt của Israel được sử dụng sáng thứ Bảy, cũng góp phần tạo nên yếu tố bất ngờ, là tên lửa đạn đạo có khả năng phóng từ máy bay F-150.

Đến trưa Chủ nhật, các quan chức quân sự Israel cho biết họ đã giành được ưu thế trên không phận Iran và máy bay chiến đấu của họ đang tự do bay trên Tehran.

Trong đợt tấn công đường không thứ 3 của Israel cuối tuần này, quân đội nước này đã triển khai cái mà họ gọi là hạm đội không quân lớn nhất trong lịch sử, bao gồm khoảng 200 máy bay.

Kể từ năm 1967, khi Israel điều động gần như toàn bộ máy bay (chỉ trừ 12 chiếc) để tấn công lực lượng không quân Ai Cập, đây là lần đầu tiên Israel huy động nhiều máy bay đến vậy trong một nhiệm vụ tấn công.

Người Mỹ, tham gia cuộc săn lùng đó khoảng nửa giờ sau khi người Israel tấn công giới lãnh đạo Iran lần đầu tiên, tập trung vào các mục tiêu ở miền đông Iran, một khu vực cách xa Israel nhưng tương đối gần các căn cứ và lực lượng của Mỹ.