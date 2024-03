NYT: Mỹ đã cảnh báo trước Nga về vụ tấn công đẫm máu, Tổng thống Putin triệu tập khẩn lãnh đạo an ninh

Theo tờ New York Times (NYT), Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã đưa ra "cảnh báo an ninh" ngay từ ngày 7/3, trong đó đề cập rằng, các nhân viên an ninh Mỹ đang "theo dõi các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ họp lớn ở Moscow, bao gồm cả các buổi hòa nhạc".



Thông báo của Đại sứ quán Mỹ đã cảnh báo các công dân Mỹ tại Moscow rằng "một cuộc tấn công có thể diễn ra trong vòng 48 giờ tới".

NYT dẫn lời các quan chức Mỹ nắm rõ vấn đề này cho biết, lời cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ có liên quan tới vụ tấn công khủng bố tối ngày 22/3 nhằm vào Crocus City Hall - một địa điểm mua sắm và thưởng thức âm nhạc lớn ở rìa phía Tây Moscow với sức chứa 6.200 người.

Tuy nhiên, theo NYT, thời điểm đó Moscow cho rằng phía Mỹ "đang cố gắng hù dọa người Nga".

Hiện Moscow chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin này của truyền thông Mỹ. Thông báo của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall.

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin đã nghe các báo cáo từ các lãnh đạo của Cơ quan an ninh liên bang (FSB), Ủy ban Điều tra, Lực lượng cảnh vệ quốc gia, các bộ nội vụ, tình trạng y tế và khẩn cấp. Nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra mọi chỉ thị cần thiết để khắc phục tình hình.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời một quan chức Nga cho biết, ông Putin "gửi lời chúc tất cả những người bị thương trong vụ tấn công tại Crocus City Hall mau chóng bình phục và gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ đang làm nhiệm vụ".

Một số hình ảnh hiện trường vụ tấn công: