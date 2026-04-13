NVIDIA và cú nổ 1.000 tỷ USD: Jensen Huang tuyên bố "thời điểm bước ngoặt" đã tới!

Hãng tin Reuters cho biết tại hội nghị GTC (GPU Technology Conference - sự kiện công nghệ thường niên lớn nhất của NVIDIA về AI và đồ họa) tổ chức ở San Jose (California), CEO Jensen Huang công bố chiến lược mở rộng sang thị trường vận hành AI thời gian thực, trong bối cảnh nhà đầu tư đặt câu hỏi về khả năng duy trì tăng trưởng sau khi công ty trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt định giá 5.000 tỷ USD vào tháng 10/2025.

Hãng tin này nhận định việc ra mắt các dòng chip, CPU mới cùng hệ thống AI đồng bộ là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của NVIDIA, đặc biệt khi ngành công nghiệp AI đang chuyển dịch mạnh mẽ từ giai đoạn huấn luyện sang triển khai ứng dụng quy mô lớn.

Blackwell mở rộng thị trường AI lên quy mô nghìn tỷ USD

Trong sự kiện, CEO Jensen Huang nhận định cơ hội doanh thu từ các dòng chip AI của hãng có thể đạt tối thiểu 1.000 tỷ USD vào năm 2027, khi nhu cầu vận hành hệ thống AI thời gian thực tăng mạnh.

Dự báo này cao gấp đôi so với con số 500 tỷ USD đến năm 2026 mà NVIDIA từng công bố trong cuộc họp kết quả kinh doanh tháng 2/2026 đối với các kiến trúc AI Blackwell và Rubin, cho thấy tốc độ mở rộng thị trường nhanh hơn kỳ vọng ban đầu.

NVIDIA đang chuyển trọng tâm từ huấn luyện mô hình sang tính toán suy luận (inference computing) - giai đoạn hệ thống AI sử dụng các dữ liệu đã học để trả lời câu hỏi hoặc thực thi các tác vụ thực tế - một thị trường được dự báo tăng mạnh khi AI bước vào triển khai đại trà.

CEO Jensen Huang khẳng định rằng "thời điểm bước ngoặt của tính toán suy luận đã đến" và nhu cầu tiếp tục tăng, phản ánh sự chuyển dịch từ giai đoạn thử nghiệm sang vận hành quy mô lớn của các hệ thống AI.

Sau nhiều năm chi hàng trăm tỷ USD cho huấn luyện, các công ty như OpenAI, Anthropic và Meta đang chuyển sang phục vụ hàng trăm triệu người dùng, kéo theo nhu cầu năng lực tính toán suy luận tăng nhanh và mở rộng quy mô thị trường GPU.

Dự báo 1.000 tỷ USD cho thấy nhu cầu đối với hạ tầng AI của NVIDIA vẫn bền vững, bất chấp những lo ngại về tốc độ tăng trưởng sau khi cổ phiếu công ty tăng mạnh. Thực tế, cổ phiếu NVIDIA đã tăng trong phiên giao dịch sau công bố, trước khi đóng cửa cao hơn 1,2%.

Cuộc đua tính toán suy luận bùng nổ

Kiến trúc Rubin của NVIDIA sẽ đảm nhận giai đoạn "nạp dữ liệu đầu vào" (prefill - nơi các yêu cầu của người dùng được xử lý thành các đơn vị dữ liệu số), trong khi các dòng chip từ Groq sẽ phụ trách giai đoạn "giải mã đầu ra" (decode) để tạo ra câu trả lời cuối cùng.

Trước đó, NVIDIA đã cấp phép công nghệ từ startup Groq trong thỏa thuận trị giá 17 tỷ USD được công bố vào tháng 12/2025 nhằm tăng tốc khả năng cạnh tranh trong thị trường tính toán suy luận.

Chiến lược này đánh dấu bước chuyển mình của NVIDIA từ việc chỉ bán các bộ xử lý đồ họa (GPU) riêng lẻ sang cung cấp giải pháp hệ thống AI toàn diện, bao gồm bộ xử lý trung tâm (CPU), GPU và hệ thống kết nối mạng.

Khi giới thiệu dòng CPU Vera mới, Jensen Huang tiết lộ rằng mảng kinh doanh CPU độc lập của công ty đã phát triển thành một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ USD.

Tiếp sau thế hệ Rubin Ultra, lộ trình phát triển mang tên Feynman của NVIDIA dự kiến ra mắt vào năm 2028 sẽ bao gồm hàng loạt bộ xử lý AI và vi mạch kết nối mạng mới.

Theo nhận định từ Technalysis Research, NVIDIA đã chuyển từ việc giới thiệu một GPU đơn thuần sang công bố “toàn bộ giải pháp hạ tầng bao gồm nhiều tủ máy chủ tích hợp”, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cách xây dựng hạ tầng AI.

Dù sự chuyển dịch sang tính toán suy luận khiến CPU trở thành lựa chọn cạnh tranh, việc mở rộng sang hệ thống hoàn chỉnh giúp NVIDIA duy trì vị thế dẫn đầu khi ngành AI bước vào giai đoạn triển khai quy mô lớn.

*Nguồn: Reuters﻿