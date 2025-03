2025 là một năm cực kỳ sôi động với thị trường GPU, khi Nvidia ra mắt RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti và RTX 5070 chỉ trong vòng hai tháng. AMD cũng đã tung ra RX 9070 XT và RX 9070, trong khi Intel phát hành Arc B580 vào cuối năm ngoái và Arc B570 vào giữa tháng 1. Nhưng gần như mọi GPU ra mắt cho đến nay đều nhanh chóng cháy hàng hoặc bị đội giá một cách khủng khiếp.

Nvidia bị tố mập mờ về lượng GPU xuất xưởng

Tuy nhiên, Nvidia tuyên bố họ đã xuất xưởng số lượng GPU 50 series gấp đôi so với 40 series trong 5 tuần đầu tiên của mỗi dòng sản phẩm. Chỉ có điều, phép so sánh này có vẻ… đáng ngờ, nếu không muốn nói là thiếu thuyết phục.

Biểu đồ trên trông có vẻ ấn tượng, nhưng khi kiểm tra kỹ dữ liệu, chúng ta sẽ nhận ra rằng RTX 4090 ra mắt vào ngày 12/10/2022 và là GPU Ada duy nhất trong 5 tuần đầu tiên — RTX 4080 chỉ xuất hiện vào ngày 16/11/2022, tức năm tuần và một ngày sau đó. Trong khi đó, RTX 5090 và RTX 5080 cùng ra mắt vào ngày 30/1/2025, RTX 5070 Ti xuất hiện vào ngày 20/2, còn RTX 5070 vừa được tung ra vào ngày 5/3.

Như vậy, trong năm tuần đầu tiên, Nvidia đang so sánh duy nhất một mẫu flagship của dòng RTX 40 với tận bốn mẫu GPU Blackwell thuộc dòng RTX 50 — ít nhất, đó là cách chúng ta hiểu dữ liệu này.

Nếu muốn có một phép so sánh công bằng hơn, chúng ta cần xem xét số lượng GPU bán ra trong năm tuần đầu tiên của RTX 4090 và 4080, cộng thêm hai tuần đầu của 4070 Ti và ngày đầu tiên của 4070. Rất có thể tổng số GPU Ada xuất xưởng theo cách tính này sẽ vượt xa số lượng GPU Blackwell được bán ra tính đến hiện tại. Ngay cả khi chỉ xét một cách đơn giản nhất, việc Blackwell có hai GPU (5090 và 5080) ra mắt cùng lúc so với một GPU duy nhất của Ada (4090) đã khiến số lượng xuất xưởng gấp đôi trở thành điều hiển nhiên.

Đây gần như là một cách để mập mờ số lượng xuất xưởng và tuyên bố đã bán được nhiều hàng hơn so với trước đây. Điều này cũng hoàn toàn phớt lờ thực tế rằng GPU dòng RTX 30 vẫn còn hàng trên thị trường ngay cả khi dòng RTX 40 ra mắt, trong khi các mẫu RTX 40 đã biến mất khỏi kệ hàng từ mùa thu năm ngoái. Theo công bố, GPU dòng RTX 50 đang được sản xuất với số lượng lớn hơn, và Nvidia cùng các đối tác đang làm việc hết công suất để đáp ứng nhu cầu. Nhưng số liệu cụ thể? Không ai tiết lộ.

Dù nhìn theo cách nào, GPU thế hệ mới của Nvidia cũng rất khó mua. Giá thấp nhất hiện tại trên mạng chỉ có một chiếc RTX 5070 được niêm yết ở mức 739 USD trên Newegg, trong khi các tay buôn bên thứ ba đang bán RTX 5070 trên Amazon với giá từ 900 USD trở lên. RTX 5070 Ti có giá khởi điểm 1.149 USD, RTX 5080 bắt đầu từ 1.609 USD, còn RTX 5090… tốt nhất là bạn không nên biết. GPU dòng RX 9070 của AMD cũng không khá hơn, với RX 9070 được bán trên Amazon với giá 853 USD và RX 9070 XT có giá 939 USD. Không cần phải nói, có thể sẽ còn rất lâu nữa nguồn cung mới bắt kịp nhu cầu.

Phóng đại hiệu năng của MFG

Bên cạnh việc đưa ra những tuyên bố có phần sai lệch về tình trạng sẵn có của dòng Blackwell RTX, Nvidia cũng đã thảo luận về những tiến bộ mà họ đang hợp tác với các nhà phát triển để triển khai, bao gồm DLSS 4 MFG, Neural Shading và ACE. RTX Remix cũng chính thức rời khỏi giai đoạn beta hôm nay, và một bản demo công khai của Half-Life 2 RTX sẽ được phát hành vào ngày 18/3, mang đến chất lượng đồ họa cải tiến đáng kể so với tựa game gốc đã hơn 20 năm tuổi.

Nvidia tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch marketing về hiệu năng vượt trội của DLSS 4 và Multi Frame Generation (MFG), nhưng như theo các nhà phân tích kỹ thuật, đây thực chất là một cách khá phóng đại để thể hiện hiệu năng. Không phải MFG tệ, nhưng ngay cả những con số do chính Nvidia công bố cũng đủ để khiến người ta phải đặt dấu hỏi. Điển hình như kết quả từ Portal RTX dưới đây:

Các cải tiến trong bộ công cụ RTX Remix, kết hợp với các tính năng dựng hình bằng AI như neural radiance cache, giúp khung hình tăng hơn gấp đôi so với phiên bản beta của Remix. Nhưng khi đi vào chi tiết, câu chuyện lại khác.

Hiệu năng cơ bản của RTX Remix beta đạt 125 FPS — đó là khi sử dụng DLSS 3.5 và công nghệ tạo khung hình (frame generation). Các tối ưu hóa trong runtime và texture streaming giúp tăng thêm 22%, trong khi neural radiance cache đóng góp thêm 18%. Tổng cộng đạt 175 FPS, tức tăng 40% — một con số khá ấn tượng. Nhưng sau đó, DLSS 4 MFG4X lại được đưa vào, với tuyên bố "tăng" thêm 73%. Thực tế thì sao? Nó chỉ đơn giản là làm giảm thông số cơ bản khi không dùng frame generation từ khoảng 88 FPS xuống còn 76 FPS.

Dù sao đi nữa, sức mạnh vẫn đủ cao để mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà, đặc biệt nếu bạn sở hữu một màn hình 4K 240 Hz. Tuy nhiên, đó là khi sử dụng RTX 5090 — mẫu GPU mà trong các bài kiểm tra của Tom’s Hardware cho thấy hiệu năng cao hơn tới 60% so với RTX 5080 trong các tựa game ray tracing nặng, cao hơn 75% so với RTX 5070 Ti và vượt trội tới 143% so với RTX 5070.

Theo những thông số đó, khi bật nâng cấp và MFG4X, RTX 5070 có thể chỉ đạt khoảng 125 FPS trong Portal RTX. Tuy nhiên, về độ phản hồi đầu vào và độ trễ, trải nghiệm thực tế có thể chỉ tương đương khoảng 31 FPS. Vẫn có thể chơi được, nhưng chắc chắn không đạt đến mức mà những con số MFG đưa ra có thể khiến người dùng kỳ vọng. 120 FPS với MFG không mang lại cảm giác giống như 120 FPS gốc, hay thậm chí là 120 FPS với frame generation thông thường.

Và đừng quên "5070 có hiệu năng ngang 4090"

Những điều này như "xát muối vào vết thương" của những ai tin vào công bố "5070 có hiệu năng ngang 4090" mà Nvidia đưa ra trong sự kiện công bố. Sau khi GPU này mở bán, mọi bài đánh giá đều chỉ ra đây là chỉ là lời nói dối.

Theo trang Ars Technica, RTX 5070 là một nỗi thất vọng. Nó chỉ nhỉnh hơn 4070 Super một chút, trong khi vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết 549 USD như 4070 bản thường. Về mặt kỹ thuật, đây vẫn là một sự cải tiến, nhất là với việc hỗ trợ Multi-Frame Generation. Nhưng mức cải thiện hiệu suất gần như không đáng kể này lại đi kèm với mức tiêu thụ điện tăng 13,5% khi hoạt động nặng, một sự đánh đổi chẳng mấy có lợi dù nhìn theo cách nào.

RTX 5070 giống như một sản phẩm được tạo ra khi Nvidia không quá bận tâm đến những gì đối thủ đang làm.