NVIDIA rút hầu bao 900 triệu USD để làm một việc táo bạo và liều lĩnh, không khác gì "hổ mọc thêm cánh"

Chi tiền để chiêu mộ nhân tài

CNBC đưa tin, Nvidia vừa chi hơn 900 triệu USD để thuê CEO Rochan Sankar của Enfabrica và các nhân viên khác tại công ty khởi nghiệp phần cứng trí tuệ nhân tạo này, cũng như cấp phép cho công nghệ của công ty.

Thỏa thuận này gợi nhớ đến các vụ mua lại nhân tài AI gần đây được thực hiện bởi Meta và Google. Theo các nguồn tin, Nvidia sẽ thanh toán bằng tiền mặt và cổ phiếu trong giao dịch. Thỏa thuận đã hoàn tất vào tuần trước, và CEO của Enfabrica, Rochan Sankar, đã gia nhập Nvidia.

Nvidia đóng vai trò là xương sống của sự bùng nổ AI bắt đầu với sự ra mắt ChatGPT của OpenAI vào cuối năm 2022. Các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) của công ty, thường được mua theo cụm lớn, hỗ trợ việc đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn và cho phép các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn cung cấp dịch vụ AI cho khách hàng.

Enfabrica, được thành lập năm 2019, cho biết công nghệ của họ có thể kết nối hơn 100.000 GPU với nhau. Đây là giải pháp có thể giúp Nvidia cung cấp các hệ thống tích hợp xung quanh chip của mình, để các cụm có thể hoạt động hiệu quả như một máy tính duy nhất.

CEO Rochan Sankar của Enfabric

Người phát ngôn của Nvidia từ chối bình luận và Enfabrica cũng không đưa ra bình luận nào về sự kiện này.

Trong khi các chip AI trước đây của Nvidia như A100 là bộ xử lý đơn được lắp đặt trên máy chủ, thì các sản phẩm gần đây nhất của hãng lại được đặt trong các giá đỡ cao với 72 GPU hoạt động cùng nhau. Đó chính là loại hệ thống bên trong trung tâm dữ liệu trị giá 4 tỷ USD ở Wisconsin mà Microsoft đang triển khai.

Nvidia trước đây đã đầu tư vào Enfabrica trong vòng gọi vốn Series B trị giá 125 triệu USD vào năm 2023 do Atreides Management dẫn đầu. Công ty không tiết lộ định giá của mình vào thời điểm đó, nhưng cho biết con số này tăng gấp năm lần so với vòng gọi vốn Series A.

Cuối năm 2024, Enfabrica đã huy động thêm 115 triệu USD từ các nhà đầu tư bao gồm Spark Capital, Arm, Samsung và Cisco. Theo PitchBook, giá trị định giá sau khi gọi vốn khoảng 600 triệu USD.

Tháng 9/2025, Nvidia đã công bố một trong những khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Nhà sản xuất chip này cho biết họ đã mua 5 tỷ USD cổ phần của Intel và thông báo rằng hai công ty sẽ hợp tác phát triển bộ xử lý AI.

Đồng thời, công ty cũng cho biết họ đã đầu tư gần 700 triệu USD vào công ty khởi nghiệp trung tâm dữ liệu Nscale của Anh.

Động cơ đằng sau thỏa thuận 900 triệu USD

Không thể phủ nhận rằng, sự tăng trưởng vượt bậc về giá trị và sự nổi bật của Nvidia trong những năm gần đây là nhờ vào sự phát triển phần cứng AI. Ngày nay, GPU của hãng đang cung cấp năng lượng cho nhiều trung tâm dữ liệu (và "nhà máy AI" ) trên thế giới, với 72 GPU trong mỗi cụm GPU Blackwell mới nhất. Tuy nhiên, tại một số trung tâm dữ liệu này, hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm nghìn GPU có thể hoạt động cùng nhau để cung cấp năng lượng cho các công nghệ AI mới nhất, và chính kết nối giữa các chip này là điều mà Enfabrica có thể giúp cải thiện.

Nvidia đã quảng cáo công nghệ NVLink của mình là cho phép giao tiếp tốc độ cao giữa các GPU, cho phép chúng xử lý cùng một tác vụ song song mà không gây tắc nghẽn hoặc vấn đề đồng bộ hóa. Tuy nhiên, công nghệ của Enfabrica có thể vượt xa hơn thế, khi công ty tuyên bố nó có thể giúp kết nối hơn 100.000 GPU. Đó chính là khả năng mở rộng mà Nvidia đang tìm kiếm khi tiếp tục mở rộng toàn cầu.

Cuộc đua giữa các ông lớn

Không chỉ riêng NVIDIA, những gã khổng lồ công nghệ Meta, Google, Microsoft và Amazon đều đã đổ tiền vào việc tuyển dụng nhân tài AI hàng đầu thông qua các thỏa thuận tương tự như mua lại. Các giao dịch này cho phép các công ty tuyển dụng các kỹ sư và nhà nghiên cứu hàng đầu mà không phải lo lắng về những rắc rối pháp lý thường gặp khi mua lại.

Thương vụ lớn nhất như vậy diễn ra vào tháng 6, khi Meta chi 14,3 tỷ USD cho nhà sáng lập Scale AI, Alexandr Wang, và những người khác, đồng thời nắm giữ 49% cổ phần của công ty khởi nghiệp AI này. Một tháng sau, Google công bố thỏa thuận chiêu mộ Varun Mohan, đồng sáng lập kiêm CEO của công ty khởi nghiệp lập trình trí tuệ nhân tạo Windsurf, cùng các nhân viên nghiên cứu và phát triển khác trong một thỏa thuận trị giá 2,4 tỷ USD, bao gồm cả phí cấp phép.

Năm 2024, Google đã thực hiện một thỏa thuận tương tự để thu hút những người sáng lập Character.AI. Microsoft cũng làm điều tương tự với Inflection, và Amazon cũng làm như vậy với Adept.

Mặc dù Nvidia là một nhà đầu tư lớn vào công nghệ và cơ sở hạ tầng AI, nhưng công ty chưa phải là một nhà thâu tóm đáng kể. Thương vụ duy nhất trị giá hơn một tỷ USD của công ty là mua lại nhà thiết kế chip Mellanox của Israel, với giá 6,9 tỷ USD được công bố vào năm 2019. Phần lớn dòng sản phẩm Blackwell hiện tại của Nvidia được hỗ trợ bởi công nghệ mạng mà công ty có được thông qua thương vụ này.

Nvidia đã cố gắng mua lại công ty thiết kế chip Arm, nhưng thỏa thuận không đạt được vào năm 2022 do áp lực từ các quy định. Trong năm 2024, Nvidia đã hoàn tất thương vụ mua lại Run:ai với giá 700 triệu USD, một công ty Israel sở hữu công nghệ giúp các nhà sản xuất phần mềm tối ưu hóa cơ sở hạ tầng cho AI.