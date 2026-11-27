Sau khi thành lập Nutifood American Nutrition Science tại Hoa Kỳ, Nutifood triển khai loạt hoạt động truyền thông và kết nối thương mại, giới thiệu chương phát triển toàn cầu mới đến công chúng quốc tế.

‏Ngày 24/11/2026 tại Kansas, Nutifood công bố sự hiện diện của Nutifood American Nutrition Science - pháp nhân chiến lược của Tập đoàn Dinh dưỡng Nutifood tại Hoa Kỳ, giữ vai trò kết nối năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp với nguồn lực khoa học tại thị trường này.‏

‏Thông qua pháp nhân mới, Nutifood đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác với bốn tổ chức đầu ngành tại Hoa Kỳ, bổ sung các năng lực về hệ sinh thái nguyên liệu, sản xuất, R&D và thực chứng khoa học. Trên nền tảng hoạt động vừa được xây dựng, doanh nghiệp tiếp tục đưa câu chuyện phát triển mới đến gần hơn với công chúng qua loạt điểm chạm truyền thông tại Hoa Kỳ.‏‏

‏Cùng với những bước tiến trong hợp tác nghiên cứu và khoa học dinh dưỡng, chương phát triển mới của Nutifood tại Hoa Kỳ cũng được kích hoạt trên nhiều điểm chạm, từ những dấu ấn hiện diện ngoài trời đến các hoạt động văn hóa - giải trí, đại sứ truyền cảm hứng và mạng lưới nhà sáng tạo nội dung. Cách tiếp cận này giúp Nutifood American Nutrition Science có màn "chào sân" rõ nét hơn trên mặt trận truyền thông, từng bước đưa thương hiệu đến gần công chúng Hoa Kỳ và mở rộng độ nhận diện với người tiêu dùng quốc tế.‏

‏Tại Los Angeles, Nutifood American Nutrition Science xuất hiện trên các bảng quảng cáo ngoài trời với thông điệp "A New Global Chapter Unfolds" (Một chương toàn cầu mới đang mở ra). Đây không chỉ là lời chào của thương hiệu tại thị trường mới, mà còn thể hiện niềm tự hào của một doanh nghiệp đang từng bước tạo dấu ấn tại Hoa Kỳ và khẳng định vị thế tập đoàn khoa học dinh dưỡng toàn cầu.‏

‎‏Thông điệp "A New Global Chapter Unfolds" giới thiệu chương phát triển toàn cầu mới của Nutifood.





‏Tinh thần ấy được tiếp nối qua những gương mặt và hoạt động đồng hành cùng thương hiệu. Amanda Nguyễn - người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian, Đại sứ Truyền cảm hứng của Nutifood American Nutrition Science - đại diện cho bản lĩnh bền bỉ theo đuổi những hoài bão lớn. Hành trình của cô tạo sự đồng điệu với thông điệp "No Dream Is Too Big" - Không có giấc mơ nào là quá lớn, lan tỏa niềm tin những khát vọng lớn có thể trở thành hiện thực khi được nuôi dưỡng bằng nền tảng vững chắc.‏

‎‏Đại sứ Truyền cảm hứng Amanda Nguyễn và bé Pam trong cuộc gặp gỡ tại Hoa Kỳ





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Hành trình tại Hoa Kỳ còn có sự tham gia của gia đình Hạt Nhài (Salim, Hải Long và bé Pam) - gia đình nhà sáng tạo nội dung được công chúng yêu thích qua những chia sẻ gần gũi về đời sống và nuôi dạy con. Qua góc nhìn của một gia đình trẻ, thông điệp về việc chăm chút nền tảng cho thế hệ tương lai được truyền tải tự nhiên và gần gũi hơn đến các bậc cha mẹ.‏

‏Một điểm chạm khác là V-Beyond Concert diễn ra ngày 21/11/2026 tại California. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, mang âm nhạc Việt đến sân khấu Hoa Kỳ và tạo không gian kết nối với cộng đồng người Việt tại đây. Việc đồng hành và tài trợ chương trình giúp Nutifood American Nutrition Science đặt câu chuyện thương hiệu trong một không gian văn hóa - giải trí giàu cảm xúc, nơi những giá trị mang dấu ấn Việt Nam cùng hiện diện tại Hoa Kỳ.‏

‎‏Nutifood American Nutrition Science đồng hành cùng V-Beyond Concert tại California, tạo thêm điểm kết nối với cộng đồng và công chúng tại Hoa Kỳ.





‏Song song với hoạt động truyền thông, Nutifood American Nutrition Science xây dựng kế hoạch kinh doanh cho danh mục sản phẩm dinh dưỡng tại Việt Nam và các thị trường quốc tế. Các dòng sản phẩm dự kiến gồm‏‏ ‏‏dòng thực phẩm bổ sung ‏‏Nutifood America A2 GrowPLUS+, GrowFRESH và sản phẩm dinh dưỡng dành cho người trưởng thành sẽ sớm có lộ trình ra mắt, chính thức phân phối tại thị trường Việt Nam và trên toàn cầu. ‏

‏Việc kết hợp các điểm chạm truyền thông tại Hoa Kỳ với kế hoạch kinh doanh tại Việt Nam và trên thị trường quốc tế cho thấy Nutifood American Nutrition Science đang triển khai chiến lược hiện diện bài bản: vừa xây dựng nhận diện và lan tỏa câu chuyện thương hiệu, vừa chuẩn bị nền tảng tiếp cận người tiêu dùng. Qua đó, doanh nghiệp từng bước định hình chương phát triển toàn cầu mới. ‏

‏Sản phẩm được phân phối bởi: CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD‏

‏Địa chỉ: Tầng 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh. ‏