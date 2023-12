Nut Putty: Hang động nổi tiếng nhất nước Mỹ và cái chết của một bác sĩ

Matt Paulson là chủ tịch của Hiệp hội Hang động Timpanogos, một chi nhánh của Hiệp hội Hang động Quốc gia và cơ quan quản lý hang Nut Putty. Paulson cho biết hang động này từng là một trong những hang động nổi tiếng nhất trong khu vực và giống như nhiều thanh thiếu niên, anh có chuyến phiêu lưu mạo hiểm đầu tiên vào năm 12 tuổi ở hang Nut Putty.

Nhà sử học Richard Downey, thủ quỹ của Hiệp hội Grotto và là người đã nhiều năm dẫn dắt các chuyến tham quan cho giới trẻ đến hang Nut Putty, cho biết hầu hết các hang động đều nhỏ đến mức chỉ những người trưởng thành hoặc thanh thiếu niên mảnh khảnh mới có thể lọt qua. Người dân địa phương cho rằng hang động không nguy hiểm và thường vào hang chỉ với đèn pin và dép để bắt đầu khám phá, thực tế khi làm như vậy rất dễ gặp phải nguy hiểm.

Ảnh minh họa.

Hang Nut Putty trên thực tế là một hang động hạt dẻ - một loại "hang động giảm sinh" đặc biệt có nguyên lý hình thành khác với nguyên lý hình thành của hang động thông thường. Trong quá trình hình thành các hang động thông thường, nước bề mặt dần dần thấm vào lòng đất, nước có tính axit nhẹ hòa tan đá vôi tạo thành hang động, những hang động như vậy thường được gọi là hang động biểu sinh.

Các hang động dưới bề mặt được gây ra bởi các yếu tố dưới lớp đá và các điều kiện hình thành thường liên quan đến nhiệt địa nhiệt. Khi nước nóng và khí di chuyển lên từ sâu dưới lòng đất, các lớp đá vôi bị khoáng chất bào mòn và hòa tan tạo thành hang động. Bởi vì hang động giảm sinh không phụ thuộc vào dòng nước bề mặt nên cách bố trí và kiểu dáng của chúng khác với hang động biểu sinh, được đặc trưng bởi cấu trúc phức tạp, nhiều lối đi ngang và dọc cũng như hình dạng và kích thước hang động khác nhau. Hang Nut Putty cũng có đặc điểm như vậy, có địa hình phức tạp, với những lối đi hẹp nối không gian rộng lớn, rồi những lối đi nhỏ kéo dài ra mọi hướng.

Nhờ có nước nóng dưới lòng đất nên hang Nut Putty không bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu bên ngoài, nhiệt độ bên trong tương đối ổn định, nhiệt độ quanh năm khoảng 12,7 độ C. Trong một cuộc khảo sát và nghiên cứu năm 2003, người ta phát hiện ra hang động không chỉ mở rộng theo chiều ngang mà còn có độ sâu đáng kể, với chiều dài khoảng 413 mét và độ sâu khoảng 44 mét.

Ảnh minh họa.

Điều độc đáo nhất của hang động là một loại đất sét đặc biệt rỉ ra từ các bức tường hang động. Người phát hiện và nhà thám hiểm đầu tiên Dale Green đã so sánh loại đất sét này với "bột trét hạt". Bột trét hạt thực chất là một loại Polymer silicon được vô tình phát minh ra bởi các nhà khoa học Mỹ trong Thế chiến II khi họ đang tìm kiếm chất thay thế cho cao su. Polymer silicon có thể kéo dài và xoắn theo ý muốn. Nó đàn hồi như cao su và có thể tạo hình như đất sét.

Ngoài ra, loại đất sét này hoạt động rất mạnh và sẽ chảy do rung động khi có chuyển động. Nghiên cứu vào những năm 1960 cho thấy loại đất sét này có thành phần chủ yếu là các hạt silica cực nhỏ có đường kính khoảng 3 micron, và silica là thành phần chính của cát.

Ảnh minh họa.

Không biết vì sao, hang động lạ lùng như vậy lại nổi tiếng, hàng năm thu hút rất nhiều khách du lịch, nhiều người lần đầu tiên đến khám phá đã dẫn theo bạn gái đến để thể hiện bản thân, do thiếu kinh nghiệm hoặc quá tự tin nên họ thường tự đặt mình vào những tình huống nguy hiểm.

Trong hang có ba nơi rất hẹp và dễ xảy ra tai nạn được người dân địa phương đặt biệt danh là “kẻ ăn mũ bảo hiểm”, “kẻ ăn trinh sát” và “kênh sinh”. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Utah và các đội tìm kiếm cứu nạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi khi phải tiến hành các hoạt động cứu hộ như vậy.

Ảnh minh họa.

Năm 2005, bốn thanh niên ở Utah không may rơi xuống nước và chết đuối trong một chuyến thám hiểm, sau vụ tai nạn này, người dân địa phương đã hiểu sâu hơn về sự nguy hiểm của hang động, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn cao hơn về sự an toàn trong hoạt động khám phá. yêu cầu.

Năm 2006, hang Nut Putty bị đóng cửa do lo ngại về an toàn. Vào tháng 5 năm 2009, nó mở cửa trở lại sau khi ký kế hoạch quản lý hang động với hang Timpanogos. Để đảm bảo an toàn cho du khách, cơ quan quản lý đã thiết lập hệ thống đặt chỗ trực tuyến, trong đó quy định mỗi lần chỉ được phép vào một lần, để tăng cường hơn nữa các biện pháp an ninh, hang được khóa vào ban đêm và cấm vào.

Ảnh minh họa.

Vào ngày 24 tháng 11, sau khi hang động mở cửa trở lại vào năm 2009, John Edward Jones (một bác sĩ 26 tuổi) đã quyết định thực hiện chuyến thám hiểm hang động này cùng anh trai Josh và 11 thành viên trong gia đình anh. Trong khi cố gắng tìm một lối đi hẹp trong hang động được gọi là "Kênh sinh", John đã đi sai đường và lạc vào một khu vực chưa được khám phá gần một nơi được gọi là "Ed's Push".

John nghĩ rằng phía đối diện sẽ có một lối mở lớn hơn, anh muốn đi thẳng qua không gian hẹp rồi quay lại, tuy nhiên, John không may bị mắc kẹt khi băng qua lối đi, cơ thể anh bị treo ngược trong lối đi tại một góc 70 độ. Và lúc này gia đình anh đã quyết định gọi đội cứu hộ.

Ảnh minh họa.

Trong hoạt động cứu hộ kéo dài 27 giờ này, 137 tình nguyện viên đã tham gia cứu hộ và các phương tiện truyền thông đã phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. John bị hôn mê, mất ý thức do cúi đầu quá lâu khiến máu dồn lên đầu, tim phải chống lại trọng lực để bơm máu từ đầu trở lại các bộ phận khác của cơ thể.

Để giải thoát John, lực lượng cứu hộ đã lắp đặt hệ thống ròng rọc nhưng những bức tường đất sét của hang không chịu được trọng lượng khiến việc giải cứu trở nên khó khăn hơn và khiến một trong những người cứu hộ bị thương nặng. Bất chấp những nỗ lực hết mình của đội cứu hộ để cứu John, anh ấy đã chết vài phút trước nửa đêm một ngày trước Lễ Tạ ơn.

Trong hoạt động cứu hộ này, nhiều tình nguyện viên đã trải qua chấn thương tâm lý và một số không bao giờ đặt chân vào hang nữa. Sau cái chết của John Edward Jones, hang Nut Putty được bịt kín bằng bê tông và đóng cửa vĩnh viễn. Vì thi thể không thể đưa ra khỏi hang nên nó trở thành nghĩa trang của Jones, du khách đến sẽ thấy một tấm bia mộ được dựng để tưởng nhớ Jones ở cửa hang.