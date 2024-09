Nút khẩn cấp trên trụ sạc xe điện có tác dụng gì?

Nút khẩn cấp này thường được trang bị ở các thiết bị máy móc công nghiệp hoặc các thiết bị sử dụng dòng điện với công suất lớn.

Các chuyên gia cho biết, thiết bị này có công dụng ngắt điện ngay tức khi được kích hoạt nhằm giảm thiểu hư hỏng, hạn chế rủi ro tai nạn cho con người trong trường hợp không thể tắt được thiết bị bằng cách thông thường.

Theo thiết kế, để đảm bảo an toàn nhất có thể, các trạm sạc nhanh đã sử dụng dòng điện một chiều, qua đó cho phép truyền tải điện năng cao hơn, giúp giảm đáng kể thời gian sạc. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, khi sử dụng dòng điện lớn sẽ đi kèm với rủi ro cao hơn so với sử dụng dòng điện xoay chiều. Đặc biệt, khi những trụ sạc nhanh được được đặt ngoài trời có thể xảy ra các rủi ro do tác động bởi các yếu tố về môi trường, thời tiết.

Nút dừng khẩn cấp trên trụ sạc xe điện. (Ảnh minh hoạ: VnExpress).

Do đó, để đảm bảo an toàn, các trụ sạc nhanh đều được tích hợp nhiều tính năng, công nghệ để đảm bảo an toàn cho thiết bị, phương tiện và người dùng, trong đó có nút dừng khẩn cấp.

Theo tiêu chuẩn trên thế giới, nút dừng khẩn cấp được thiết kế dạng hình nấm màu đỏ, nền xung quanh nút màu vàng, được ghi rõ nhãn "Emergency Stop", trên nút có mũi tên hướng theo chiều thuận kim đồng hồ. Đây là nút dễ nhìn thấy nhất để mọi người có thể sử dụng khi cần thiết.

Để sử dụng nút này, người dùng chỉ cần nhấn vào, thiết bị sẽ ngay lập tức được ngắt điện, không thể sử dụng tiếp. Để khôi phục lại dòng điện, người dùng phải xoay nút theo chiều kim đồng hồ (hướng mũi tên in trên nút), lúc này, trụ sạc sẽ bật trở lại.

Khi nào sử dụng nút dừng khẩn cấp?

Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất, nút khẩn cấp này chỉ được sử dụng cho những mục đích đúng như tên gọi, là những trường hợp khẩn cấp như có mùi khét phát ra từ xe/trụ sạc, cháy nổ, xuất hiện khói, chập điện. Đặc biệt, sau khi đã kích hoạt nút dừng khẩn cấp, cần báo với nhân viên trạm sạc để họ giải quyết sự cố càng sớm càng tốt.

Thông thường khi sạc xe điện, chủ phương tiện hoặc người dùng không thể rút đầu sạc ra khỏi xe, ngay cả khi xe đã sạc đầy. Người dùng chỉ có thể rút sạc khi xe đã mở khóa hoặc bấm nút kết thúc quá trình sạc. Do đó, một số người đã lạm dụng sử dụng nút dừng khẩn cấp để rút nhanh dây sạc.

Việc lạm dụng này sẽ gây ảnh hưởng đến các phương tiện đang sạc, có thể khiến quá trình sạc bị gián đoạn, ảnh hưởng đến chất lượng pin.

Ngoài ra, nếu dừng khẩn cấp không có lý do, hệ thống sẽ ghi lại quá trình này, gây ra nhiều khó khăn để chẩn đoán lỗi khi kỹ thuật viên trụ sạc thực hiện bảo trì, sửa chữa định kỳ sau này.