Lãnh đạo xã Vạn Xuân (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, sáng 27/8, tại thôn Lùm Nưa (xã Vạn Xuân) lực lượng chức năng cùng người dân phát hiện một thi thể phụ nữ trôi dạt. Người nhà xác nhận đây là thi thể chị N.T.T. (trú xã Minh Nghĩa, tỉnh Thanh Hoá) bị lũ cuốn trôi khi đang xây dựng nhà văn hóa xã Xuân Chinh.
Nước sông Thanh Hoá vượt báo động 3, lực lượng chức năng cấp tập giúp dân sơ tán
ĐÌNH ANH
Sau bão số 5, tỉnh Thanh Hóa đang phải đối diện với tình trạng mưa lớn kéo dài, lũ tại một số con sông lên cao vượt báo động 3, người dân cấp tập sơ tán.
