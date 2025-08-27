Nước sông Thanh Hoá vượt báo động 3, lực lượng chức năng cấp tập giúp dân sơ tán

Mới đây, trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu trợ các hộ dân bị sạt lở đất đá đổ xuống tại nhà ông Vi Văn Sự (bản Ho, xã Hiền Kiệt), Trung tá Lò Văn Hiền (cán bộ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt) và Trung úy Lê Ngọc Vũ (Công an xã Hiền Kiệt) bị một khối lượng đất, đá lớn trên taluy dương sau nhà sạt lở làm đổ sụp ngôi nhà. Cả hai bị phần mái, xà ngang nhà đè lên người.