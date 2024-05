Sông Mã được xem như dòng sông mẹ của Thanh Hóa, nhưng trong vài năm trở lại đây con sông này bị ô nhiễm, những phận người mưu sinh nơi con sông này cũng đang mất dần kế sinh nhai.

Nước sông Mã đen ngòm bất thường ở khu vực Thủy điện Bá Thước 2, nằm trên địa bàn các xã Điền Lư, Lương Ngoại (huyện Bá Thước) nơi phát hiện cá chết hàng loạt thời gian qua

Trước đó, từ ngày 19-3, trên sông Mã, đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước, xuất hiện tình trạng cá lồng chết bất thường. Tình trạng trên tiếp tục kéo dài, sau đó lan xuống huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt vào tối 26-4 và sáng 27-4, cá lồng chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người dân. Theo báo cáo, có 12,6 tấn cá lồng chết tại huyện Bá Thước và khoảng 1 tấn cá lồng chết tại huyện Cẩm Thủy.

Đáng nói, sau khi vào cuộc xác minh, đầu tháng 5-2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo kết quả xét nghiệm cho thấy cá chết là do thiếu oxy hòa tan trong nước (DO). Việc thiếu oxy do đâu cũng không được nêu rõ trong báo cáo.

Cá lồng của các hộ dân nuôi ở lòng hồ Thủy điện Bá Thước 2 chết bất thường thời gian qua

Trong khi, những hình ảnh chụp được trong ngày 3-5 cho thấy nước sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước (khu vực nhà máy thủy điện Bá Thước 2 ở xã Điền Lư, Lương Ngoại…), nơi cá chết hàng loạt thời gian qua, nước sông Mã đen bất thường, có những nơi nước đen như… sông Tô Lịch, bốc mùi hôi tanh. Nhìn màu nước, đến người dân thường cũng biết nó bị ô nhiễm nhưng tất cả đều trôi vào im lặng.

Đây không phải là lần đầu tiên cá trên sông Mã chết bất thường, dòng sông đổi màu bất thường. Gầy đây nhất, vào tháng 3-2021, khi hàng chục tấn cá lồng và cá tự nhiên chết hàng loạt trên sông đoạn qua 2 huyện Bá Thước và Cẩm Thủy, báo chí khắp nơi đưa tin, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa mới quyết liệt vào cuộc.

Từ đó, ô nhiễm môi trường ở đây dần dần lộ diện, khi hàng loạt nhà máy có hành vi xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra sông Mã bị phát hiện. Thậm chí, để qua mắt lực lượng chức năng, nhiều nhà máy đã đặt cả đường ống ngầm sâu dưới lòng đất, dẫn nước thải thẳng ra lòng sông.

Hình ảnh nước sông Mã đen ngòm bất thường

Màu nước đen bất thường phía dưới hạ lưu Thủy điện Bá Thước 2

Màu nước sông Mã khi so sánh với nước của ao bên trong khiến nó đen ngòm chẳng khác gì sông Tô Lịch





Khu vực nuôi cá lồng của các hộ dân tại huyện Bá Thước, màu nước sông Mã đen kịt

Nhiều hộ dân nuôi cá lồng trắng tay khi cá chết không rõ nguyên nhân

Không chỉ cá lồng, cá tự nhiên cũng chết dại vào bờ sông Mã

Nhằm cứu những lồng cá còn lại, người nuôi cá lồng ở khu vực lòng hồ thủy điện Bá Thước 2 phải kéo đường ống, dùng máy bơm bơm nước, tạo oxy