Nước ngoài ngạc nhiên trước loạt vũ khí nội địa của Việt Nam

Lực lượng vũ trang Việt Nam đã trình làng một số mẫu trang thiết bị quân sự mới do họ tự phát triển, đã được đưa vào biên chế tại lễ duyệt binh được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 2 tháng 9 để kỷ niệm 80 năm ngày độc lập.

Theo Jane's Defence Weekly, các mẫu này bao gồm xe bọc thép chở quân (APC) XTC-02, xe chiến đấu bộ binh (IFV) XCB-01, hệ thống tên lửa bờ Trường Sơn VCS-01 của Viettel và đạn tuần kích (UAV cảm tử) VU-C2.

Xe bọc thép chở quân XTC-02 4x4 do Quân đội Nhân dân Việt Nam (VPA) trình diễn tại lễ duyệt binh được phát triển và sản xuất bởi Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (GDDI).

Chiếc XTC-02 dài 7,2 m, rộng 2,7 m và cao 2,2 m. Xe được trang bị súng máy phòng không 12,7 mm và súng máy 7,62 mm, tốc độ tối đa 95 km/h trên bộ và 12 km/h trên mặt nước, tầm hoạt động 800 km.

Xe chiến đấu bộ binh bánh xích XCB-01 lần đầu tiên ra mắt tại Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024 (VIDEX 2024), được phát triển và sản xuất tại nhà máy Z189 dựa trên nền tảng BMP-1 của Liên Xô.

XCB-01 được trang bị pháo nòng trơn 73 mm với hệ thống nạp đạn bán tự động, súng máy 7,62 mm, bệ phóng tên lửa chống tăng B72 và súng máy phòng không 12,7 mm.

Ngoài ra trong đoàn diễu binh còn có các mẫu xe tăng do Liên Xô/Nga sản xuất, bao gồm xe tăng T-55, T-90S, T-62 và T-90SK; xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2; xe bọc thép bánh lốp BRDM-2 và BTR-60PU.

Xe bọc thép chở quân XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chế tạo.

Ngoài xe thiết giáp, Quân đội Việt Nam còn trình làng hệ thống tên lửa phòng không (SAM) S-125-VT và hệ thống tên lửa bờ VCS-01 Trường Sơn của Viettel. Cả hai tổ hợp này lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm VIDEX-2024.

S-125-VT là phiên bản hiện đại hóa của hệ thống tên lửa phòng không S-125 Pechora. Tổ hợp này được hiện đại hóa bởi công ty quốc phòng nhà nước Viettel. Các bệ phóng trên khung gầm 6x6 mang theo hai tên lửa.

Khẩu đội sẽ điều khiển từ cabin UNK-VT đặt trên xe tải 4x4. Radar UNV-VT gắn trên rơ moóc có khả năng phát hiện mục tiêu ở tầm xa lên đến 90 km. S-125-VT dẫn đường cho hai tên lửa đến hai mục tiêu riêng biệt.

Hệ thống tên lửa bờ biển VCS-01 mang 8 tên lửa chống hạm VSM-01A "Sông Hồng" lắp trên bệ phóng VLV-01. Tên lửa được trang bị đầu tự dẫn hoạt động ở băng tần Ku. Tầm bắn tiêu diệt mục tiêu lên tới 80 km.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17 Elbrus và tổ hợp tên lửa bờ biển di động K-300P Bastion-P (MCMS) cũng được trình làng tại cuộc duyệt binh.

Quân đội Việt Nam cũng trưng bày các loại UAV và vũ khí tự hành, một số trong đó đã được giới thiệu tại Triển lãm VIDEX 2024. Đặc biệt, phiên bản nâng cấp của UAV VU-R70 do Viettel phát triển đã được trình diễn.

Sải cánh của UAV này là 3,1 m, trọng lượng cất cánh tối đa 26 kg và thời gian bay 4,5 giờ, cấu hình 4 cánh quạt cho phép cất cánh và hạ cánh thẳng đứng.

Trong khi đó đạn tuần kích VU-C2 của Viettel có chiều dài 1,1 m, sải cánh 1,5 m. Thiết bị nặng 8 kg và có thể bay trên không trung tới 40 phút.

Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng trưng bày một số hệ thống điều khiển chiến đấu, một xe địa hình thương mại tích hợp khí tài tác chiến điện tử, bao gồm thiết bị gây nhiễu mìn tự chế (IED) điều khiển từ xa.

Đi kèm với đó là 3 hệ thống chống máy bay không người lái, mỗi hệ thống bao gồm một radar tầm ngắn, một hệ thống phát hiện quang điện tử (EO) và một hệ thống gây nhiễu. Tất cả đều được lắp trên khung gầm xe bán tải thương mại 4x4.

Quân đội Việt Nam cũng trình làng 3 loại xe quân sự dẫn động bốn bánh được trang bị thiết bị liên lạc vệ tinh (SATCOM).

Việc Việt Nam trưng bày vũ khí do quốc gia tự sản xuất tại lễ duyệt binh khẳng định mong muốn trong việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, đặc biệt khi nhiệm vụ này đã được nêu rõ trong Sách Trắng Quốc phòng năm 2019.

Bên cạnh việc thay thế nhập khẩu và phát triển vũ khí nội địa, Việt Nam cũng đang đa dạng hóa các nhà cung cấp thiết bị quân sự, bằng chứng là việc gần đây đã mua pháo tự hành 155 mm K9 của Hàn Quốc.

Theo TSAMTO, vào tháng 8 năm 2025, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận về việc chuyển giao tàu hộ tống lớp Pohang (PCC-776) Jecheon thứ ba cho Hà Nội.

Quan hệ quân sự với Hoa Kỳ cũng đang được củng cố. Mới đây Cảnh sát biển Việt Nam đã bắt đầu vận hành tàu tuần tra lớp Hamilton thứ ba, được Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ chuyển giao.

Một khía cạnh quan trọng hỗ trợ quá trình hiện đại hóa Quân đội Việt Nam là chi tiêu quốc phòng. Tờ Jane's Defence Weekly dự báo đến năm 2030, ngân sách quân sự có thể tăng 19% lên 9,2 tỷ đô la, và đến giữa những năm 2030, con số này sẽ vượt 11 tỷ đô la.