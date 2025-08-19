Nước ngoài bình luận thương vụ pháo tự hành K9

Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc đã nhận được đơn đặt hàng hệ thống pháo tự hành bánh xích K9 từ một khách hàng mới được cho là Việt Nam.

Thông tin về hợp đồng này đã được đăng tải rộng rãi bởi nhiều nguồn tin từ Hàn Quốc, đặc biệt là tờ Korea Herald, cung cấp một số cái nhìn đáng quan tâm.

Hợp đồng được ký kết hồi tháng 7, trong đó Việt Nam sẽ nhận được 20 khẩu pháo tự hành.

Thời hạn giao hàng cho cũng đã được ấn định vào cuối năm 2025, một khoảng thời gian rất ngắn ngay cả khi đã biết về năng lực hoàn thành các đơn hàng cũ của Tập đoàn Hanwha.

Pháo tự hành K9.

Trước diễn biến trên, trang Defense Express lưu ý rằng đây rõ ràng là một mức giá toàn diện, bởi vì ngoài phụ tùng thay thế, hậu cần và các hàng hóa và dịch vụ đi kèm khác, có thể bao gồm một lượng đạn dược khá lớn, vì quân đội Việt Nam không được trang bị phổ biến hệ thống pháo 155 mm.

Đồng thời việc ký kết một thỏa thuận chắc chắn giữa Hàn Quốc và Việt Nam về những khẩu pháo tự hành có thể đã được đưa ra từ tháng 4 năm nay. Chính tại thời điểm trên, đã có thông tin công khai thông báo về ý định, mặc dù có thông tin cho rằng tổng đơn đặt hàng lên đến 108 tổ hợp.

Con số này là do Việt Nam phải tái trang bị pháo binh, phần lớn là pháo Liên Xô, cả về số lượng lẫn chất lượng. Việt Nam được trang bị hơn 2.000 pháo kéo D-30, M-46 và D-20, hàng chục pháo tự hành 2S1 Gvozdika và 2S3 Akatsiya.

Bên cạnh đó về mặt hình thức, Việt Nam vẫn còn một số lượng nhất định pháo kéo 105 mm M101 và 155 mm M114 do Mỹ sản xuất từ những năm 1940, chúng đang được sử dụng hạn chế.

Theo truyền thông nước ngoài, trong tình hình này, khách quan mà nói, việc mua pháo cỡ nòng 152 mm sẽ thuận tiện hơn, nhờ vào kho dự trữ đạn pháo kiểu Liên Xô của mình. Tuy nhiên Hà Nội đang cho thấy họ muốn đa dạng hóa khi vũ khí.

Đáng chú ý là các thử nghiệm của Việt Nam vào đầu những năm 2020, đặc biệt là việc lắp đặt pháo 130 mm trên khung gầm xe tải KrAZ-255B, chưa vượt ra ngoài khuôn khổ mẫu đánh giá.

Đối với Hàn Quốc, việc bán K9 cho Việt Nam là một thành công xuất khẩu nữa, khẳng định danh tiếng của loại pháo tự hành này như một sản phẩm bán chạy nhất. Họ có khách hàng thứ 11 của K9, sau Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Phần Lan, Ấn Độ, Na Uy, Estonia, Australia, Ai Cập và Romania.

K9 là hệ thống pháo tự hành 155 mm hiện đại với chiều dài nòng tiêu chuẩn (đối với các mẫu hiện đại) là gấp 52 lần đường kính, mang tới tầm bắn khoảng 40 km tùy thuộc vào loại đạn. Tổ hợp được trang bị cơ cấu nạp đạn cơ giới hóa và hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tiên tiến.

Dự kiến hệ thống nạp đạn tự động hoàn toàn sẽ chỉ xuất hiện trên phiên bản K9A2 sớm nhất là vào năm 2027, và việc robot hóa pháo tự hành sẽ được triển khai vào những năm 2030.