Nước ngoài bất ngờ với năng lực chế tạo pháo tự hành của Việt Nam

Trang Defense Express nhận xét, Việt Nam tiếp tục chứng minh sự phát triển của mình trong lĩnh vực chế tạo pháo tự hành bánh lốp - cách đây vài ngày, một phiên bản mới của hệ thống PTH-130 cỡ 130 mm đã xuất hiện.

Khẩu pháo chính được lắp trên xe tải KamAZ-6560 với cấu hình 8x8 và cabin bọc thép, trong khi vào năm 2021, phiên bản đầu tiên của PTH-130 đã ra mắt trên khung gầm KrAZ-255B với cấu hình 6x6.

Cần nhớ rằng pháo tự hành PTH-130 là sự kết hợp giữa khung gầm xe tải bánh lốp và pháo kéo 130 mm M-46 của Liên Xô. Quyết định thay đổi khung gầm được giải thích khá đơn giản và thực tế - dường như chỉ là một mong muốn nhằm thống nhất các phát triển dưới một nền tảng chung để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tiềm năng hơn nữa.

Không chỉ có vậy, mới đây Việt Nam đã quyết định cải tạo một mẫu pháo khác của Liên Xô mà họ đang sử dụng thành hệ thống pháo tự hành - cụ thể là pháo lựu D-20 152 mm, cũng được trình diễn trên cùng khung gầm xe tải KamAZ-6560.

Quyết định lắp đặt các hệ thống pháo kéo hiện có trên xe bánh lốp khá thực tế đối với Quân đội Việt Nam, vì theo cách này, bạn có thể tăng số lượng pháo tự hành một cách nhanh chóng và rẻ tiền.

Và mặc dù chúng ta không nói đến bất kỳ loại vũ khí hiện đại nào, biến thể D-20 tự hành hóa vẫn tỏ ra khả thi - với một xe tải tin cậy, module chiến đấu có dẫn đường với súng máy, thiết bị tác chiến điện tử...

Nước ngoài đang tìm cách giải thích vì sao Việt Nam chú trọng chế tạo pháo tự hành bánh lốp.

Tuy nhiên điều đáng chú ý là cả hai loại pháo tự hành - M-46 và D-20 - có lẽ hiện nay đều chỉ tồn tại ở dạng bản trình diễn duy nhất, và do PTH-130 trên một khung gầm khác đã xuất hiện trong nhiều năm, nên có khả năng những cỗ máy này vẫn chỉ ở mức nguyên mẫu.

Hơn nữa Việt Nam đã có bước tiến quan trọng hướng tới hệ thống pháo tự hành thực sự hiện đại, thay vì kết hợp pháo kéo và xe tải của Nga theo cách khá đơn sơ - thông qua hợp đồng mua K9 Thunder từ Hàn Quốc .