Phần Lan đã tiến hành 1 cuộc tập trận quân sự quy mô lớn cách biên giới Nga khoảng 100 km, RT dẫn nguồn thông báo của Lực lượng Phòng vệ Phần Lan (FDF) cho biết.

Theo FDF, cuộc diễn tập pháo binh mang tên "Northern Strike 225" của Phần Lan - quốc gia mới gia nhập NATO bắt đầu hôm 17/11 và sẽ kéo dài một tuần tại thao trường Rovajarvi, nằm ở vùng đông bắc đất nước.

Cuộc tập trận quy tụ 3 lữ đoàn Phần Lan, lực lượng biên phòng nước này và một đơn vị pháo phản lực đa nòng của Ba Lan, FDF cho hay.

Tổng cộng có 2.200 binh sĩ và 500 phương tiện tham gia, với mục tiêu "huấn luyện hệ thống pháo binh của quân đội và nâng cao hiệu quả hoạt động trong điều kiện đầu đông khắc nghiệt", đồng thời cải thiện khả năng phối hợp giữa các đơn vị.

Chỉ huy cuộc tập trận, Trung tá Kimmo Ruotsalainen, mô tả Northern Strike 225 là "cuộc diễn tập bắn pháo và súng cối quan trọng nhất… nơi chúng tôi hoàn thiện kỹ năng của các đơn vị hỏa lực".

Theo quân đội Phần Lan, cuối năm sẽ là "giai đoạn huấn luyện cường độ cao" với khoảng 20.000 binh sĩ từ lục quân, hải quân và không quân tham gia các cuộc tập trận trên khắp đất nước từ tháng 11 đến tháng 12.

Phần Lan, quốc gia có đường biên giới trên bộ dài khoảng 1.340 km với Nga, đã từ bỏ chính sách trung lập lâu đời và gia nhập NATO vào tháng 4 năm 2023, viện dẫn lo ngại an ninh liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Sau đó 1 năm, Thụy Điển cũng gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Sau khi căng thẳng giữa Moscow và Kiev leo thang vào tháng 2 năm 2022, Helsinki đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với Nga và đóng cửa biên giới.

Theo RT, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga "không có vấn đề gì" với Phần Lan và Thụy Điển, đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi 2 quốc gia này đã "xóa sạch" quan hệ với Moscow bằng cách "kéo cơ sở hạ tầng quân sự của NATO vào lãnh thổ của mình".

"Cả Phần Lan và Thụy Điển đều lựa chọn giảm quan hệ với chúng tôi xuống gần như bằng không. Thật đáng tiếc, đây là thực trạng buồn của mối quan hệ mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay", ông Peskov nói hồi tháng 4.

"Tuy vậy, Tổng thống Putin đã nhiều lần khẳng định rằng đất nước chúng tôi luôn sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với những ai mong muốn điều đó".