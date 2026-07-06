Nước mắt Neymar và thế hệ "đứt gãy" của Brazil: Có người đang chịu án tù 9 năm

Một thế hệ cầu thủ đầy tài năng của đội tuyển Brazil đã khép lại.

Sau thất bại trước Na Uy, Neymar rơi nước mắt tuyên bố từ giã đội tuyển Brazil: "Tôi đã cố gắng và cố gắng. Mọi thứ bắt đầu ở đây, tại sân vận động Met Life, và tôi đã kết thúc ở đây. Giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt rồi".

Neymar từ giã đội tuyển Brazil

Sở dĩ Neymar nói như vậy, bởi trận ra mắt của anh trong màu áo đội tuyển Brazil diễn ra trên SVĐ Met Life (Mỹ). Và cũng chính SVĐ này là địa điểm tổ chức trận đấu Brazil thua Na Uy 1-2 tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Lật lại trận đấu ra mắt của Neymar, không ít người cảm thấy tiếc nuối cho một thế hệ đầy tài năng của đội tuyển Brazil. Trên SVĐ Met Life ngày 10/8/2010, HLV Mano Menezes tung vào sân đội hình trẻ trung với độ tuổi trung bình 24,1 để đối đầu với tuyển Mỹ.

Đội hình xuất phát của tuyển Brazil trong trận ra mắt của Neymar

Neymar - 18 tuổi - ghi bàn chỉ sau 28 phút khoác áo ĐTQG Brazil. Cho tới khi từ giã đội tuyển, anh đã trở thành cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất cho Selecao - 80 bàn.

Người ghi bàn thắng còn lại để ấn định chiến thắng 2-0 cho Brazil là Alexandre Pato. Những chấn thương dai dẳng cùng các cuộc phiêu lưu tình ái đã khiến sự nghiệp Pato đi xuống nhanh chóng chỉ vài năm sau đó.

Trong đội hình này, ngoài Neymar có 4 cầu thủ vô địch Champions League là Thiago Silva, David Luiz, Dani Alves và Ramires. Lucas Leiva cũng sở hữu sự nghiệp với nhiều dấu ấn cùng Liverpool và Lazio. Bộ ba Victor, Ganso và André Santos tương đối nhạt nhòa ở ĐTQG Brazil.

Trường hợp của Robinho gây thất vọng lớn nhất. Từng được so sánh với "Vua bóng đá" Pele, nhưng Robinho trượt dài và cuối cùng còn phải nhận án tù 9 năm. Dù đã 2 lần được giảm án, cựu cầu thủ Real Madrid vẫn sẽ ngồi sau song sắt ít nhất trong vài năm tới.

Robinho đang thụ án tù

Sự nghiệp đi theo những hướng khác nhau, nhưng điểm chung của đội hình năm ấy là không thể đạt tới đỉnh cao cùng đội tuyển Brazil. Thành tích tốt nhất trong 17 năm qua của Selecao tại World Cup là lọt vào bán kết năm 2014. Tuy nhiên, trận bán kết năm 2014 là "thảm họa" khi Brazil thua Đức 1-7. Đó cũng là trận đấu mà cả Neymar và Thiago Silva đều không thể ra sân.

Với việc Neymar tuyên bố giã từ ĐTQG, toàn bộ 11 cầu thủ năm xưa đều đã kết thúc hành trình cùng đội tuyển Brazil.



