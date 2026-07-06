Cười ngạo nghễ trước mặt thủ môn, hóa ra Neymar vẫn tự đưa mình vào một "cái bẫy" khác

Neymar cười ngạo nghễ sau bàn thắng, nhưng chỉ 2 phút sau đó là những dòng nước mắt.

Sau khi ghi bàn trên chấm 11m, Neymar tiến lên với nụ cười ngạo nghễ và nói với thủ môn Nyland của Na Uy: "Đừng làm thế với tôi!". Nguyên nhân của hành động này đến từ màn khẩu chiến trước đó giữa 2 người. Nyland cố gắng làm Neymar phân tâm trước quả penalty, còn Neymar cũng thẳng thừng đáp trả.

Nhưng, lúc Neymar cười ngạo nghễ, đồng hồ đang chỉ 99 phút 46 giây, trong khi thời gian bù giờ chỉ 7 phút. Thay vì cố gắng đoạt lấy quả bóng để đưa nó trở lại chấm giao bóng giữa sân thật nhanh, Neymar tiến đến khung thành chỉ để cười nhạo và khẩu chiến với Nyland. Thậm chí, đoạn video quay chậm cho thấy Neymar sau khi ghi bàn định chạy về góc sân ăn mừng nhưng dường như chợt "nhớ ra" phải đáp trả Nyland nên mới đi về phía khung thành.

Neymar định chạy ra góc sân...

.... Nhưng sau đó quay ra "ăn thua" với Nyland

Còn Nyland thì sao? Thủ thành đội tuyển Na Uy cũng cười và ôm trái bóng trong tay. Anh hiểu rằng, dù có nhận bàn thua, Na Uy vẫn đang dẫn 2-1. Thêm 1 giây cầm bóng trong tay, thêm 1 giây giữ Neymar và các cầu thủ Brazil trong cuộc tranh cãi là thêm 1 giây Na Uy gần hơn với chiến thắng. Neymar thắng trong cuộc chiến tâm lý với Nyland để ghi bàn trên chấm 11m. Nhưng cuối cùng, cựu tiền đạo Barcelona lại sa vào một "cái bẫy" khác.

Mất gần 1 phút rưỡi sau khi Neymar ghi bàn, Na Uy mới thực hiện giao bóng. Neymar nói riêng và các cầu thủ Brazil nói chung đã không thực sự đủ tỉnh táo và khẩn trương. Họ để cho Na Uy có đủ thời gian để lấy lại sự tập trung và tổ chức vị trí đứng nhằm ngăn chặn đợt tấn công cuối cùng.

Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, Neymar chìm trong những giọt nước mắt. Nụ cười ngạo nghễ trước đó biến mất, thay vào đó là sự cay đắng tột cùng.

Neymar cười ngạo nghễ khi ghi bàn