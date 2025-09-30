Nước lũ sông Hồng tràn vào nhà dân, ngập tới nóc tầng 1 NGUYỄN THANH MIỀN - TRẦN TRỌNG - VIÊN MINH | 30/09/2025 12:35 Báo lỗi cho Soha Nước lũ sông Hồng sáng 30/9 dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân tại TP Lào Cai, có nơi ngập tới nóc tầng 1, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân. Sáng 30/9, tại Lào Cai, mực nước sông Hồng dâng cao bất thường đã tràn vào khu dân cư ven sông. Nhiều ngôi nhà trên các tuyến phố Thanh Niên, Hồ Xuân Hương (phường Yên Bái) bị ngập nặng, có nơi nước đã dâng gần chạm nóc tầng một, gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống người dân. Từ tối 29/9, dòng lũ bắt đầu lên nhanh, len vào từng hộ dân sinh sống sát bờ sông. Theo người dân sinh sống trên đường Thanh Niên, nhiều gia đình phải khẩn trương chuyển toàn bộ vật dụng quan trọng lên tầng trên. “Khoảng 11 giờ đêm, chúng tôi đã sơ tán gần hết đồ đạc. Riêng chiếc tủ lạnh quá nặng, không thể di dời kịp. Sáng nay nước đã lên tới gần nóc tầng 1, gần bằng trận lũ năm 2008”, người này chia sẻ. Qua quan sát của người dân phường Yên Bái, chỉ trong vòng vài tiếng, nước đã dâng với tốc độ nhanh hiếm thấy. Tới rạng sáng 30/9, đường sá nhiều nơi bị ngập sâu, xe cộ không thể di chuyển, nhiều hộ dân rơi vào cảnh bị cô lập tạm thời. Dữ liệu từ Hệ thống thiên tai Việt Nam ghi nhận, lúc 7h sáng cùng ngày, mực nước trên sông Hồng tại trạm Yên Bái cao hơn mức báo động 3 tới 2,48m, tức vượt xa ngưỡng an toàn. Con số này thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 khoảng 1,45m, nhưng mức độ ngập đã rất nghiêm trọng. So với thời điểm 19h ngày 29/9, nước đã tăng thêm 3,77m. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 10 (tên quốc tế Bualoi). Những ngày qua, mưa lớn diện rộng liên tục trút xuống Lào Cai, đặc biệt từ chiều tới đêm 29/9. Ngoài ra, việc thủy điện Đồng Sung xả lũ với lưu lượng hơn 2.600m³/s vào rạng sáng 30/9 càng khiến nước dồn về hạ lưu nhanh hơn, đẩy sông Hồng lên cao. Đêm 29/9, Công an tỉnh Lào Cai đã triển khai lực lượng cứu hộ khẩn cấp. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cùng cảnh sát cơ động được huy động. Với sự hỗ trợ của ô tô chuyên dụng và xuồng máy, họ phối hợp cùng công an phường di dời người dân bị mắc kẹt tại nhiều điểm ngập sâu ở các phường Yên Bái, Âu Lâu, Nam Cường,... Công tác cứu hộ diễn ra suốt nhiều giờ, trong điều kiện địa bàn ngập rộng và dòng nước chảy xiết, song lực lượng chức năng đã đưa được hàng trăm người dân cùng tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế tối đa thiệt hại về người. Trước tình hình nguy cấp, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã phát đi công điện khẩn, yêu cầu các tỉnh Lào Cai và Phú Thọ nhanh chóng sơ tán người dân ở khu vực thấp trũng ven sông, cũng như những nơi có nguy cơ cao sạt lở đất. Đồng thời, chính quyền địa phương phải tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai các phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động vật tư và lực lượng để ứng phó ngay từ giờ đầu nếu xảy ra sự cố. Danh sách 9 nạn nhân thiệt mạng do lốc xoáy ở Ninh Bình Tags công an tỉnh Lào Cai Nước lũ sông Hồng tràn vào nhà dân Theo VTC News Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/nuoc-lu-song-hong-tran-vao-nha-dan-ngap-toi-noc-tang-1-ar968346.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha