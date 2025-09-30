Nước lũ sông Hồng tràn vào nhà dân, ngập tới nóc tầng 1

Trước tình hình nguy cấp, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã phát đi công điện khẩn, yêu cầu các tỉnh Lào Cai và Phú Thọ nhanh chóng sơ tán người dân ở khu vực thấp trũng ven sông, cũng như những nơi có nguy cơ cao sạt lở đất. Đồng thời, chính quyền địa phương phải tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai các phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động vật tư và lực lượng để ứng phó ngay từ giờ đầu nếu xảy ra sự cố.