Nước EU duy nhất liên tục phủ quyết vấn đề Ukraine trong khối

Euro News đưa tin Liên minh châu Âu (EU) một lần nữa không thể đạt được sự thống nhất trong vấn đề Ukraine sau cuộc họp hôm 20-3, khi Hungary là nước duy nhất phản đối và cho rằng quan điểm hiện tại của khối đồng nghĩa với ủng hộ xung đột.

Đây là lần thứ hai trong tháng 3 Budapest không đồng thuận với lập trường của các quốc gia thành viên, trước đó là trong cuộc họp hôm 6-3.

Cuộc họp hôm 20-3 về vấn đề Ukraine kéo dài hơn 2 giờ với sự tham gia trực tuyến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ Na Uy.

Ông Zelensky đã tóm tắt cho các đối tác EU về tình hình thực tế mà Kiev đang trải qua và nội dung các cuộc tiếp xúc gần đây với chính quyền Mỹ.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Ảnh: European Union

Sau đó, EU tranh luận về những cách có thể ảnh hưởng tới tiến trình đàm phán hòa bình cho xung đột Ukraine. Tất cả quốc gia thành viên, ngoại trừ Hungary, cũng đồng ý về nhu cầu tiếp tục hỗ trợ Ukraine về cả quân sự và chính trị.

"Nhiều nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh đàm phán gia nhập EU của Ukraine" - một quan chức EU chia sẻ. Hiện Hungary cũng trì hoãn tiến trình này.

Theo Guardian, trong văn bản chung mà Thủ tướng Hungary Viktor Orbán từ chối ủng hộ, "Hội đồng châu Âu kêu gọi Nga thể hiện ý chí chính trị thực sự để chấm dứt xung đột", đồng thời nhấn mạnh EU "sẵn sàng tăng cường thêm áp lực lên Nga" như ra thêm lệnh trừng phạt và siết chặt các quy tắc hiện có.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch trị giá 150 tỉ euro tái định hình chính sách quốc phòng của khối.

Trong bài trình bày "Sách trắng về quốc phòng châu Âu và Kế hoạch/Sẵn sàng tái vũ trang châu Âu 2030", bà Kaja Kallas - người đứng đầu chính sách đối ngoại của ủy ban - cho biết các kế hoạch này "làm cho châu Âu kiên cường hơn trước mọi mối đe dọa" cũng như hỗ trợ Ukraine và các quốc gia bên ngoài biên giới châu Âu.

"Trật tự quốc tế đang thay đổi ở quy mô chưa từng thấy kể từ năm 1945" - bà nhấn mạnh - "Đây là thời điểm then chốt với an ninh châu Âu. Thời điểm then chốt để hành động".



Bà Kallas cho biết châu Âu đã không ưu tiên quốc phòng trong những thập niên gần đây, nên sách trắng đưa ra "các dự án toàn châu Âu quy mô lớn", giúp các quốc gia thành viên bổ sung kho vũ khí và duy trì nguồn cung cấp cho Ukraine.