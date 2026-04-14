Nước đi thông minh của Doãn Hải My giúp Đoàn Văn Hậu xử lý khủng hoảng

Từng không ngại "va chạm" để bảo vệ chồng khỏi những bình luận kém duyên, nhưng lần này Doãn Hải My lại chọn cách xử lý hoàn toàn khác khiến netizen phải gật gù: Cô vợ khôn khéo, thông minh!

Những ngày qua, cái tên Đoàn Văn Hậu trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Giữa "cơn bão" drama tình ái và những đồn đoán tiêu cực, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào phản ứng của bà xã anh - nàng WAG Doãn Hải My. Khác với hình ảnh một "chiến thần" sẵn sàng lên tiếng đáp trả để bảo vệ chồng như trước, bà xã nam cầu thủ lại chọn một chiến thuật hoàn toàn mới: Im lặng và đồng hành.

Phản ứng bình tĩnh của Doãn Hải My giữa drama của chồng giúp Văn Hậu phần nào xử lý khủng hoảng

Từng là "chiến thần bảo vệ chồng" không nể nang ai

Lật lại quãng thời gian chỉ một năm trước, netizen không còn lạ gì cảnh Doãn Hải My trực tiếp "ra tay" khi thấy chồng bị tấn công vô lý. Còn nhớ khoảng thời gian Văn Hậu phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương, không ít bình luận "toxic" cho rằng anh "không nỗ lực trở lại", thậm chí mỉa mai nam cầu thủ đã giải nghệ ở tuổi 25. Lúc đó, Hải My không chọn cách im lặng.

Cô nàng sẵn sàng phản hồi thẳng thắn nhưng vẫn nhẹ nhàng, học thức.: "Dạ, chồng em chưa bao giờ ngưng điều trị và tập phục hồi một ngày nào đâu ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm". Khi bị nghi ngờ sự quyết tâm của chồng, cô tiếp tục khẳng định: "Nếu không quyết tâm thì đã không lặn lội tới Hàn Quốc để tập phục hồi hàng ngày từ sáng tới tối đâu ạ. Trước khi nói mình chịu khó tìm hiểu đã anh ơi".

Cách trả lời vừa "cứng", vừa rõ ràng của Hải My lúc đó đã giúp cô ghi điểm tuyệt đối, bảo vệ hình ảnh cho chồng trước những tin đồn thất thiệt.

Doãn Hải My từng thẳng thắn bảo vệ chồng trên MXH

Giữa tâm bão: Im lặng để "dập lửa"

Tuy nhiên, trong đợt drama lần này, Doãn Hải My lại có nước đi khiến dân tình bất ngờ. Thay vì tiếp tục đôi co với netizen, cô lại chọn cách xử lý khác hẳn.

Doãn Hải My dùng hành động thay lời nói để đứng về phía chồng giữa drama. Hình ảnh Doãn Hải My bình thản bế con ra sân cổ vũ chồng giữa lúc "nước sôi lửa bỏng" chính là câu trả lời đanh thép nhất. Sự bình tĩnh, ổn định của cô như một lời khẳng định gia đình nhỏ vẫn ổn giữa "tâm bão". Chính sự ủng hộ của người trong cuộc - người vợ Doãn Hải My với Văn Hậu đã giúp netizen đổi chiều, bớt khắt khe với chàng cầu thủ.

Doãn Hải My xuất hiện cổ vũ Văn Hậu gây chú ý

Ngoài ra, Doãn Hải My không lên mạng phát ngôn mà âm thần khóa comment, "né" mọi sự công kích. Đây là bước đi thông minh để "dập lửa". Việc khóa bình luận giúp cô bảo vệ không gian riêng tư cho gia đình, đồng thời không tạo thêm "nguyên liệu" cho những cuộc tranh cãi không hồi kết trên mạng xã hội.

Tiếp theo là cách Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu sánh vai đi cafe sáng giữa lúc cả MXH đang đổ dồn sự chú ý vào cặp đôi, còn nói cười vui vẻ đã trấn an người hâm mộ và dư luận ít nhiều để drama dần lắng xuống.

Cặp đôi lọt ống kính "team qua đường" khi cafe sáng giữa drama (Ảnh: MXH)

Việc thay đổi từ trạng thái "đáp trả" sang "im lặng và đồng hành" cho thấy sự cao tay trong cách xử lý khủng hoảng của Doãn Hải My. Nếu trước đây cô lên tiếng để làm sáng tỏ thông tin chuyên môn (về chấn thương), thì lần này, trước những tin đồn đời tư phức tạp, im lặng chính là cách tốt nhất để drama dần hạ nhiệt.

Chính thái độ "vững như bàn thạch" này của Hải My đã khiến dư luận phần nào "quay xe", chuyển từ chỉ trích sang cảm thông và nể phục bản lĩnh của nàng tiểu thư học thức. Có thể thấy, dù là lên tiếng hay im lặng, Doãn Hải My vẫn luôn là lá chắn vững chắc nhất, giúp Đoàn Văn Hậu vượt qua những giai đoạn toxic nhất của cộng đồng mạng.