Nước châu Âu bất ngờ “tịch thu” công ty chip Trung Quốc sau khi Bắc Kinh ban hành các biện pháp hạn chế ngành bán dẫn

Trong động thái được mô tả là “cực kỳ đặc biệt”, phía Hà Lan nói rằng việc tiếp quản quyền quản lý Nexperia nhằm đảm bảo nguồn cung của công ty này vẫn đủ ở châu Âu trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng.

Nexperia là công ty con của Tập đoàn Trung Quốc Wingtech Technology. Công ty này chuyên sản xuất chip số lượng lớn dùng cho ngành ô tô, điện tử tiêu dùng và các ngành công nghiệp khác. Chính vì thế, sản phẩm của Nexperia được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chuỗi cung ứng công nghệ của châu Âu.

Bộ trưởng Kinh tế Hà Lan cho biết nước này đã áp dụng “Đạo luật Hàng hóa khả dụng” với Nexperia trong tháng 9 để ngăn tình trạng hàng hóa do công ty sản xuất, bao gồm thành phẩm và bán thành phẩm, không sẵn có trong trường hợp khẩn cấp.

Đạo luật Hàng hóa khả dụng cho phép Tòa án Hague can thiệp vào các công ty tư nhân để đảm bảo sự sẵn có của hàng hóa thiết yếu nhằm chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp. Việc sử dụng đạo luật lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang.

Ngay sau thông báo từ Hague, cổ phiếu doanh nghiệp Wingtech đã giảm sàn trên Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, khiến 10% vốn hóa bị thổi bay. Trong hồ sơ nộp ngày 13/10 lên Sở giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, Wingtech xác nhận Nexperia hiện đang được quản lý tạm thời từ bên ngoài đồng thời cũng được yêu cầu tạm dừng thay đổi quyền sở hữu tài sản, hoạt động kinh doanh và nhân sự của công ty trong tối đa 1 năm.

Theo hồ sơ, ông Zhang Xuezheng, Chủ tịch Wingtech, đã bị đình chỉ các chức vụ liên quan tới Nexperia. Phía công ty cũng khẳng định hoạt động vẫn sẽ tiếp tục mặc dù chưa thể xác định chính xác ảnh hưởng.

Động thái của Hà Lan được đưa ra sau khi Bắc Kinh thắt chặt các hạn chế xuất khẩu với nguyên tố đất hiếm và nam châm, điều được cho có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô của châu Âu.

Diễn biến mới nhất có thể làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hà Lan, vốn đã không mấy thuận lợi sau khi công ty ASML của Hà Lan hạn chế xuất khẩu các máy quang khắc tiên tiến sang Trung Quốc theo yêu cầu của Mỹ.