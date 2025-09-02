Nước ASEAN từng có nửa dân số đói nghèo, nay GDP đầu người đã gấp chục lần một nước khác

Tiến sĩ Apurva Sanghi, chuyên gia kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Thế giới tại Malaysia, cho biết trên mạng xã hội rằng trong khi khoảng một nửa dân số Malaysia sống trong cảnh nghèo đói trong khoảng một thập kỷ sau Độc lập (Merdeka), thì con số này hiện đã giảm xuống còn 6/100, giúp hơn 14 triệu người thoát khỏi cảnh đói.

Trong khi nỗ lực vẫn đang tiến hành để đưa ra tỷ lệ này xuống mức 0, ông cho biết thành sản phẩm này là đáng chú ý, đặc biệt là trong bối cảnh lịch sử Malaysia- Singapore.

Sanghi lưu ý rằng Malaysia cũng đã có những bước tiến lớn trong công việc chuyển từ hàng hóa “đơn giản” sang hàng hóa “phức tạp”, đòi hỏi nhiều kỹ năng, kiến thức và công nghệ hơn.

"Mức độ phức hợp kinh tế của Malaysia đã vượt qua mọi quốc gia phụ thuộc vào hàng hóa khác ở cùng một nơi thu nhập sau khi được độc lập. Ví dụ, hàng hóa cơ bản, hay hàng hóa "đơn giản", sử dụng 95% kim ngạch xuất khẩu vào đầu những năm 1960. Hiện tại, tỷ lệ này chỉ còn 30%", ông nói.

Ông cho biết thêm rằng sự chuyển đổi này đã nâng cao đáng kể cuộc sống.

“Philippines, Zambia và các nước khác đều xuất phát từ cùng một điểm xuất phát với Malaysia, nhưng ngày nay, tổng sản phẩm quốc gia nội bình quân đầu người của Malaysia gấp 3,6 lần Philippines và khoảng 9 lần Zambia. Người dân Malaysia nên hào về một nền kinh tế tương đối đa dạng và thoát khỏi lời nói tài nguyên”, ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Malaysia đã âm thầm trở thành một thế lực toàn cầu trong nền kinh tế halal, không chỉ trong lĩnh vực thực phẩm mà còn trong mỹ phẩm, hậu cần, du lịch, Dược phẩm và các lĩnh vực khác.

“Chứng nhận và tiêu chuẩn của Malaysia hiện đã thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu”, ông nói, hãng tin Bernama dẫn tin.