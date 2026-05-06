Nước Anh tìm lối thoát trị giá 8,1 triệu USD khi GPS bị vô hiệu hóa

Minh họa các đơn vị quân sự khác nhau được kết nối bằng tín hiệu vệ tinh. Ảnh: QinetiQ

Đây được coi là bước đi quan trọng để bảo đảm khả năng định vị, dẫn đường và tính toán thời gian (PNT) cho lực lượng vũ trang trong bối cảnh tín hiệu vệ tinh có thể bị gây nhiễu hoặc giả mạo.

Nhóm nghiên cứu Team Elaris do QinetiQ dẫn đầu đang phát triển khái niệm hệ thống định vị eLoran, một công nghệ có thể triển khai nhanh chóng nhằm bổ trợ cho GPS.

eLoran được thiết kế để duy trì khả năng định vị trong môi trường bị từ chối hoặc suy giảm tín hiệu vệ tinh, đóng vai trò như một giải pháp dự phòng cho các hệ thống PNT truyền thống.

Hợp đồng trị giá 6 triệu bảng (8,1 triệu USD) được ký với Bộ Quốc phòng Anh sẽ kéo dài trong 2 năm theo chương trình Urgent Compass. Kết quả nghiên cứu sẽ được đưa vào các giai đoạn thử nghiệm, sản xuất và triển khai trong tương lai.

Đây cũng là một phần trong nỗ lực của Bộ Quốc phòng nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống định vị toàn cầu cho quân đội Anh.

Các lực lượng quân sự Anh và đồng minh hiện phụ thuộc nhiều vào GPS để hỗ trợ hoạt động. Tuy nhiên, trong môi trường tác chiến, tín hiệu GPS có thể bị gây nhiễu hoặc giả mạo.

Nếu không phát hiện kịp thời, tín hiệu giả mạo có thể khiến đơn vị mặt đất đi sai hướng hoặc cung cấp dữ liệu mục tiêu sai lệch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả nhiệm vụ.

eLoran được kỳ vọng sẽ khắc phục điểm yếu này, bảo đảm hệ thống định vị vẫn hoạt động trong điều kiện chiến tranh điện tử. Công nghệ này sẽ giúp quân đội duy trì khả năng tác chiến ngay cả khi đối phương tìm cách phá hoại mạng lưới vệ tinh.

Binh sĩ Lục quân Anh thiết lập mạng vệ tinh di động.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard nhấn mạnh: “Trong kỷ nguyên đe dọa mới, chúng ta liên tục đối mặt với các đối thủ tìm cách can thiệp vào mạng lưới quân sự - yếu tố thiết yếu trong vận hành chiến tranh hiện đại”.

Ông cho biết, khoản đầu tư này sẽ tăng cường khả năng chống chịu của lực lượng vũ trang trên chiến trường bằng việc phát triển công nghệ bảo vệ họ, bảo đảm quân đội có thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ công dân và đồng minh của Anh trên toàn cầu.

Với chương trình Urgent Compass, Anh quốc đặt mục tiêu đưa eLoran trở thành năng lực định vị có thể triển khai nhanh chóng trong các môi trường tranh chấp trên toàn thế giới, qua đó củng cố sức mạnh và sự an toàn cho lực lượng vũ trang trong chiến tranh hiện đại.