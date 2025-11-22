Núi Semeru phun trào, phủ tro bụi nhiều ngôi làng

Núi Semeru phun vật liệu núi lửa trong đợt phun trào tại Lumajang, Đông Java, Indonesia, ngày 19/11/2025 (Ảnh: AP)

Indonesia hôm 19/11 đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất sau khi núi Semeru - đỉnh núi cao nhất đảo Java - phun trào mạnh, khiến tro bụi rơi dày đặc xuống nhiều ngôi làng và buộc hàng trăm người sơ tán.

Theo Cơ quan Địa chất Indonesia, từ trưa đến chiều tối, núi Semeru tại tỉnh Đông Java liên tục phun các dòng khí nóng kèm tro bụi, đá, dung nham và khí độc tràn xuống sườn núi, có lúc di chuyển xa tới 7 km. Cột mây nóng bốc cao khoảng 2 km lên không trung.

Hoạt động phun trào kéo dài trong ngày khiến cơ quan chức năng phải nâng mức cảnh báo từ cấp 3 lên cấp cao nhất. Hiện chưa ghi nhận thương vong.

Người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Abdul Muhari cho biết hơn 300 người tại 3 ngôi làng có nguy cơ cao ở huyện Lumajang đã được sơ tán đến các khu trú ẩn của chính quyền. Do hoạt động tăng mạnh vào chiều 19/11, khu vực nguy hiểm quanh miệng núi được mở rộng bán kính lên 8 km. Người dân cũng được khuyến cáo tránh xa khu vực dọc sông Besuk Kobokan - nơi dòng khí nóng chảy qua.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy mây tro bụi đặc quánh tràn qua một thung lũng rừng xuống con sông dưới chân cầu. Nhiều người dân, mặt dính tro bụi hòa cùng nước mưa, đã rời nhà tới nơi trú ẩn tạm thời hoặc di chuyển đến khu vực an toàn hơn.

Người dân kiểm tra thiệt hại do phun trào núi Semeru tại Lumajang, Đông Java, Indonesia, ngày 20/11/2025 (Ảnh: AP)

Truyền thông địa phương cho biết lực lượng chức năng đang gặp khó khăn khi tiếp cận khoảng 178 người mắc kẹt tại trạm giám sát Ranu Kumbolo trên độ cao 3.676 m của núi Semeru. Nhóm này gồm 137 người leo núi, 15 porter, 7 hướng dẫn viên và 6 nhân viên du lịch.

Người phát ngôn Vườn quốc gia Bromo-Tengger-Semeru Endrip Wahyutama cho biết những người này hiện an toàn tại trạm Ranu Kumbolo, cách miệng núi 4,5 km về phía Bắc và nằm ngoài hướng di chuyển của dòng khí nóng. Thời tiết xấu và mưa lớn buộc họ phải ngủ lại qua đêm.

Núi Semeru, còn gọi là Mahameru, đã nhiều lần phun trào trong 200 năm qua. Dù vậy, hàng chục nghìn người vẫn sinh sống trên các sườn núi màu mỡ quanh đây.

Đợt phun trào lớn nhất gần đây xảy ra vào tháng 12/2021 khiến 51 người thiệt mạng và hàng trăm người bị bỏng, nhiều ngôi làng bị vùi lấp trong lớp bùn dày. Hơn 10.000 người phải sơ tán và khoảng 2.970 ngôi nhà được di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Indonesia, quốc gia hơn 280 triệu dân, nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương - khu vực thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa.