Nửa triệu quân Ukraine như muối bỏ bể trên chiến tuyến 1.200km

Hoàng Đức
|

Theo American Prospect, Ukraine có 10 triệu thanh niên, nhưng không có khả năng duy trì nửa triệu quân chiến đấu trên chiến tuyến 1.200km.

Các tân binh Ukraine trong khóa huấn luyện cơ bản tại Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 118 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, ngày 5/4/2026

Theo bài viết trên ấn phẩm The American Prospect của Mỹ, việc giữ vững chiến tuyến dài 1.200km là một cuộc đấu tranh không hồi kết đối với binh lính Ukraine.

Ấn phẩm Mỹ lưu ý đất nước Ukraine có hơn mười triệu nam giới trong độ tuổi nhập ngũ, nhưng sự yếu kém trong khả năng huy động và sự thiếu nhiệt tình của thanh niên Ukraine đối với cuộc chiến đã khiến quân đội nước này thiếu hụt trầm trọng lực lượng để duy trì một đội quân nửa triệu người trên chiến trường.

Tờ báo Mỹ cho rằng thất bại trong việc huy động tân binh đã khiến Ukraine còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. “Không có lực lượng dự bị đáng kể nào. Cũng không có cách nào để mang lại cho binh lính sự rõ ràng và hy vọng về thời hạn phục vụ cố định”, bài báo viết.

Theo tác giả Gil Barndolla, binh lính Ukraine phục vụ tại ngũ cho đến khi chết, cho đến khi bị thương nặng, hoặc cho đến khi chiến sự kết thúc. Nhiều người kiệt sức đến mức không thể tả được, nhiều năm ở chiến trường không được nghỉ ngơi đang để lại hậu quả nặng nề đối với họ.

Tác giả cũng cho rằng, các chính trị gia ở Ukraine cũng góp phần vào cuộc khủng hoảng, bởi luật pháp Ukraine vẫn không bắt buộc nam giới dưới 25 tuổi nhập ngũ vì lo ngại sự sụp đổ dân số sau chiến tranh.

Nhiều người khác cũng được hoãn nghĩa vụ quân sự do công việc dân sự quan trọng, hoàn cảnh gia đình hoặc lý do sức khỏe.

Điều đáng chú ý là các chuyên gia quân sự cho rằng tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng là vấn đề then chốt mà Quân đội Ukraine đang phải đối mặt. Việc tìm đủ binh lính để duy trì chiến tuyến dài 1.200km là một “cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ” đối với Ukraine.

Họ lưu ý Lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang cầm cự được nhờ số lượng lớn máy bay không người lái (UAV), nhưng điều này có thể không đủ để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga trong chiến dịch Xuân Hè năm nay.

Hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang chịu áp lực đáng kể ở nhiều khu vực cùng một lúc, các lữ đoàn Ukraine gặp khó khăn từ miền Đông đến miền Nam đất nước.

Quân đội Nga đang tích cực tấn công Kostiantynivka và Krasny Liman (Lyman) ở Donetsk, tiến quân mạnh sang phía Tây tới vùng Dnepropetrovsk và đang chuẩn bị tấn công một khu vực phòng thủ kiên cố của Ukraine ở vùng Orikhiv, tỉnh Zaporizhzhia ở miền Nam đất nước.

Theo American Prospect
