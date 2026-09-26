Nửa giới giải trí tiếc thương nghệ sĩ Lưu Hoan qua đời

Lưu Hoan - ca sĩ thể hiện bài hát "Hảo hán ca" trong phim "Thủy hử" - đột ngột qua đời ở tuổi 63. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Na Anh, Cát Khắc Tuyển Dật, đạo diễn Trương Kỷ Trung đã gửi lời thương tiếc huyền thoại âm nhạc của Trung Quốc.

Trang Sina đưa tin ca - nhạc sĩ nổi tiếng Lưu Hoan qua đời vào sáng 25/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, hưởng thọ 63 tuổi. Thông tin được Đại học Kinh tế Đối ngoại và Quỹ Công ích Âm nhạc Nguyên tác Lưu Hoan xác nhận.

Theo di nguyện của nghệ sĩ, tang lễ được tổ chức đơn giản, không có lễ tiễn biệt hay tưởng niệm.

Lưu Hoan được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn của nhạc Pop Trung Quốc, sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng như Hảo hán ca, Vầng trăng cong cong, Tôi và bạn, Bắc Kinh đón chào bạn, Ta muốn thành Tiên... Lưu Hoan còn là giám khảo nổi danh của chương trình The Voice China.

Ca sĩ kỳ cựu Lưu Hoan qua đời vì bệnh tật.

Theo 163, Lưu Hoan được chẩn đoán hoại tử vô mạch chỏm xương đùi chân phải vào năm 2009. Năm 2010, ông phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo. Dù phẫu thuật từng giúp tình trạng cải thiện, căn bệnh vẫn khiến ông chịu ảnh hưởng lâu dài, đi lại khó khăn và dần hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Lần cuối Lưu Hoan xuất hiện công khai là ở chương trình âm nhạc tại Thượng Hải ngày 1/1, ông hát bài Tôi muốn thành tiên. Từ đó, Lưu Hoan không tham gia chương trình nào, cũng không tiết lộ tình hình sức khỏe.

Vì vậy, sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ khiến hàng triệu khán giả bàng hoàng. Những chủ đề liên quan đạt một tỷ lượt xem chỉ tính riêng trên Weibo.

Diva Na Anh xúc động hồi tưởng: "Tôi nhớ những ngày chúng ta cùng nhau hát. Lúc này, trái tim tôi đau nhói và không muốn phải nói lời chia tay với anh".

Khi nghe tin Lưu Hoan qua đời, ca sĩ Lâm Chí Huyền viết trên Weibo: "Anh Lưu Hoan, nghệ sĩ và người thầy âm nhạc quan trọng trong lòng tôi, ra đi vào Trung thu năm nay. Kính gửi niềm tiếc thương sâu sắc, sau này mỗi dịp Trung thu, tôi lại nhớ thêm một người".

Đạo diễn Trương Kỷ Trung đăng một bài viết dài tưởng nhớ lại giọng ca đầy nội lực của Lưu Hoan trong ca khúc Hảo hán ca dành cho bộ phim Thủy hử.

Theo Sina, hơn một nửa nghệ sĩ trong giới giải trí Trung Quốc, các nhà sản xuất và chương trình đã gửi lời chia buồn, thương tiếc trước sự ra đi của đại thụ vĩ đại của nền âm nhạc Trung Quốc.

Nhiều nghệ sĩ thương tiếc người thầy, nghệ sĩ tài hoa Lưu Hoan.

Nhạc sĩ, ca sĩ Ngu Nhược Mộc Nhất chia sẻ: "Tôi thức dậy và nghe tin thầy Lưu Hoan đã qua đời, thật sự khó chấp nhận. Thầy Lưu Hoan không chỉ là một trong số ít nghệ sĩ trong ngành luôn nghiêm túc trong việc sáng tạo âm nhạc, mà còn là người thầy tận tụy giúp đỡ thế hệ nhạc sĩ trẻ, với hy vọng đảm bảo sự phát triển không ngừng của nền âm nhạc.

Tôi thường cảm thấy những người như vậy nên bất tử. Khi chúng tôi còn nhỏ, thầy đã ở đó. Giọng hát và âm nhạc của ông đã trở thành một phần thế giới tinh thần của chúng tôi. Khi chúng tôi trưởng thành và thực sự bước vào ngành, chúng tôi dần nhận ra rằng thầy vẫn nhẹ nhàng soi sáng những điều mới mẻ theo một cách khác.

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Giống một phần thế giới của tôi đột nhiên sụp đổ. Những người đã ở bên cạnh chúng tôi từ thuở nhỏ khiến chúng tôi lầm tưởng rằng thời gian không thể chạm tới họ. Có lẽ chúng tôi thực sự bắt đầu nhận ra thời gian là gì từ sự ra đi của những người mà chúng tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ rời xa".

Lưu Hoan giảng dạy tại Đại học Kinh tế Đối ngoại từ năm 1991, phụ trách môn Lịch sử Âm nhạc phương Tây, nghỉ hưu năm 2023. Năm 2019, ông thành lập Quỹ Công ích Âm nhạc Nguyên tác Lưu Hoan nhằm hỗ trợ các nhạc sĩ trẻ.