Nửa đêm xem phim "Sex Education", tôi bàng hoàng nhớ lại câu mắng của mẹ chồng: Dạy con kiểu như tôi thì về già đừng trách con "hất gậy"

Tôi và con trai không thân thiết với nhau. Năm nay cháu học lớp 9, tính cách lầm lì, khó dạy bảo. Mỗi khi mẹ hỏi han về chuyện học tập, cháu sẽ tỏ thái độ khó chịu rồi bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi không thể hiểu nổi, tại sao con trai lại thay đổi như thế.

Năm ngoái, con còn rất ngoan ngoãn, nghe lời và sợ mẹ. Tôi không thích nói nhiều nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, con cũng sợ khiếp vía rồi. Tôi bắt con phải làm mọi việc theo ý mình. Từ cách ăn mặc, kiểu tóc, nói năng, cư xử... Tôi muốn rèn dũa để con trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, hiếu thảo.

Hè năm ngoái, mẹ chồng đến nhà tôi chơi một tuần. Chỉ một tuần ngắn ngủi nhưng bà đã mắng tôi mấy lần vì cách dạy con. Bà nói tôi đang quá khắt khe, áp đặt và tước đi quyền tự do tự chủ của con. Mẹ chồng tôi vốn là giáo viên về hưu nên bà nói câu nào là sắc lẹm, chặt chẽ câu đó. Hồi ấy, tôi còn giận mẹ chồng vì bà "chắp cánh, bênh vực" cháu quá đáng.

Bây giờ, thấy con trai lầm lì, cả ngày không mở miệng nói một câu với bố mẹ, tôi lại thấy lo. Tôi nghĩ chắc do con đang ở tuổi dậy thì nên mới khó bảo, khó dạy. Rồi tôi lên mạng, tìm hiểu tâm lý tuổi dậy thì và cách dạy con ở giai đoạn này.

Cũng nhờ đó mà tôi biết đến phim "Sex Education". Bộ phim giáo dục tâm lý tuổi dậy thì rất nổi tiếng, là cuốn cẩm nang cho các bậc cha mẹ. Tôi bị cuốn hút vào phim bởi những nhân vật được xây dựng quá đỗi chân thật. Xem phim, tôi cứ như thấy cô hàng xóm, anh đồng nghiệp... của mình.

Khi xem đến phân cảnh nhân vật Jean Milburn trong phim "Sex Education" nói câu này với Hiệu trưởng Michael: "Very often, Michael, when children are bullied by a parent, they falsely learn that emotions are a sign of vulnerability, and so they shut them off". (Chuyện thường tình Michael ạ, khi trẻ em bị cha mẹ quát nạt, chúng sẽ lầm tưởng rằng cảm xúc là dấu hiệu của sự yếu đuối, vì vậy, chúng sẽ đóng cửa thế giới của mình), tôi ngỡ ngàng trong giây lát.

Sau đó là thẫn thờ và bàng hoàng khi nhớ lại câu mắng của mẹ chồng vào năm ngoái. Bà nói nếu tôi vẫn nuôi dạy con theo cách này, khi tôi về già, đừng trách con cái bất hiếu mà "hất gậy" cho ngã nhào. Bà bảo tôi quá độc đoán, độc tài. Tôi sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi, từ nỗi sợ đó mà biến thành uất hận cha mẹ ở các con.

Nhân vật Adam đã khiến tôi suy nghĩ nhiều. Cậu học sinh ấy cũng có tính cách nổi loạn, ngang tàng giống con trai tôi bây giờ. Cậu ấy làm thế chỉ vì muốn chống đối người cha độc đoán, gia trưởng của mình. Sự uất hận dồn nén đến mức Adam có hành động bất hiếu "bóp cổ" cha.

Tôi hoảng hốt sợ hãi. Có khi nào, những gì mẹ chồng tôi nói sẽ thành sự thật trong tương lai không? Xem phim "Sex Education", tôi nhận ra lỗi sai trầm trọng trong cách dạy con để mà thay đổi.