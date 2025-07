Nửa đêm tra kết quả xổ số, người đàn ông lập tức gọi điện: Đối phương mang toàn bộ tiền mặt đến gặp

Câu chuyện của người đàn ông 60 tuổi trúng số được phía đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TP.HCM) chia sẻ. Theo đó, 4 tờ vé số của người đàn ông trúng giải thuộc đài Bình Dương, có dãy số may mắn là 840447. Trong khi đó, dãy độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về dãy số 140447. Vị khách trúng số nhận được 200 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Người đàn ông mua vé số từ một cụ bà bán dạo. Nửa đêm tra kết quả, khi biết mình trúng giải an ủi, ông đã không thể giấu được niềm vui sướng và ngay lập tức gọi điện thoại cho đại lý để đổi thưởng. Dù nhận cuộc gọi lúc nửa đêm, nhưng phía đại lý tỏ ra rất vui vẻ và cầm toàn bộ tiền mặt đến để đổi thưởng cho khách.

Dãy số trúng giải an ủi.

Còn cách đó ít ngày, câu chuyện trúng số an ủi của một vị khách cũng khiến dư luận thích thú, tò mò. Đó là trường hợp khách trúng số an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23/7. Tờ vé số may mắn thuộc đài Cần Thơ, có dãy số 764932. Trong khi đó, giải đặc biệt của đài này chiều nay có dãy số 964932. Vị khách trúng thưởng nhận 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Vị khách là một người đàn ông khoảng 35 tuổi. Anh được chị gái tặng một tờ vé số và không ngờ lại trúng giải. Người đàn ông này cho biết mới buổi sáng còn đi vay mượn tiền để làm ăn, chiều lại nhận được số tiền không nhỏ nên vô cùng phấn khích.

Anh đã tìm tới đổi thưởng tại đại lý vé số Ngọc Yến ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM)

Hương Trà