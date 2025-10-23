Nửa đêm phát hiện cảnh tượng bất thường trong phòng con trai, mẹ lập tức cho đi viện: Suýt thì mất cả một cuộc đời!

Khi một đứa trẻ đang chịu áp lực học hành mà bỗng nhiên trở nên chăm chỉ khác thường — thậm chí thức đến tận nửa đêm học bài, cha mẹ sẽ nghĩ gì? Bố mẹ của Tiểu Trần (học sinh lớp 9 ở Hàng Châu) đã không thấy vui mừng như những người khác.

Từ " học đêm " đến trầm cảm

Một đêm nọ, khoảng 1 giờ sáng, mẹ Tiểu Trần thức dậy đi vệ sinh thì thấy đèn phòng con vẫn sáng. Bà mở cửa ra, con trai đang ngồi đọc sách. "Dạo này con khó ngủ, thôi thì dậy học luôn, cũng được mấy hôm rồi". cậu nói. Mẹ cậu kể lại: "Trước đây, nó cũng hay căng thẳng trước kỳ thi, nhưng chưa bao giờ học quá 11 giờ đêm. Dạo này có gì đó lạ lắm".

Linh cảm bất an khiến bà quyết định đưa con đi khám tại Khoa Tâm lý - Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang. Sau khi được Giáo sư Vu Ân Diễn trò chuyện, Tiểu Trần mới chịu mở lòng: Cậu không hề chỉ bị mất ngủ.

Từng là học sinh xuất sắc, nhưng nửa năm nay, Tiểu Trần cảm thấy mình học không vào nữa. Sau kỳ thi thử gần đây, thành tích giảm 30 bậc. Cậu dằn vặt: "Nếu thi vào cấp 3 không đậu thì sao? Nếu làm bố mẹ thất vọng thì sao?". Đêm nào cũng trằn trọc, nghĩ mãi không ngủ nổi, cuối cùng lại dậy học. Cảm giác vô vọng len lỏi trong cậu, vừa sợ bị phát hiện yếu đuối, vừa cố gắng giả vờ "ổn". Nhiều lần, cậu đứng lặng ngoài ban công, nhìn bầu trời đêm vô tận và có lúc đã muốn bước thêm một bước nữa…

May mắn là cha mẹ kịp thời phát hiện. "Nếu hôm đó không thấy, có lẽ giờ đã quá muộn", mẹ Tiểu Trần nói trong nỗi sợ hãi.

Sau khi được trị liệu tâm lý và dùng thuốc chống trầm cảm, Tiểu Trần đã cải thiện rõ rệt. Cha mẹ vốn rất chiều con nhưng lại nghiêm khắc về học tập cũng thay đổi: "Chỉ cần con cố gắng hết sức là đủ".

Khi " chăm chỉ bất thường " là dấu hiệu nguy hiểm

Giáo sư Vu cho biết, trong các bệnh nhân đến khám vì mất ngủ, khoảng 2/3 có rối loạn giấc ngủ do căng thẳng, lo âu hoặc cầu toàn. Ông nhấn mạnh: "Tỷ lệ trầm cảm, lo âu ở học sinh đang tăng nhanh. Nhiều em là học sinh giỏi, tự tôn cao, nhưng sức chịu đựng áp lực kém. Khi kết quả sa sút, rất dễ sụp đổ".

Một phụ huynh lớp 12 ở Hàng Châu cũng từng gọi điện cho bác sĩ kể: "Bác sĩ ơi, báo tin vui, con tôi tiến bộ vượt bậc! Từ cuối lớp vươn lên top 5!". Nhưng bác sĩ Thái Vi - Trưởng khoa Tâm thần Bệnh viện Thụ Lâm lại yêu cầu: "Hãy đưa con đến ngay!".

Vì theo ông, học sinh này từng có triệu chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực (vừa có giai đoạn trầm, vừa có giai đoạn hưng cảm). Khi bước vào pha hưng cảm, trẻ thường học rất hăng, ngủ ít, tràn đầy năng lượng nhưng đó là dấu hiệu bệnh lý cần điều trị ngay.

Lời khuyên cho cha mẹ

1. Đón con bằng nụ cười: Khi con về nhà, hãy hỏi: "Hôm nay có gì vui không?" thay vì "Hôm nay toán được mấy điểm?". Sự nhẹ nhàng giúp trẻ cảm thấy học tập là niềm vui, không phải gánh nặng.

2. Học cách "soi gương" nhìn con:

Kính phóng đại: Khen ngợi khi con làm tốt để tăng tự tin.

Kính thu nhỏ: Bao dung với lỗi lầm nhỏ, giúp con học cách vượt qua.

Kính viễn vọng: Dạy con nhìn xa hơn, một lần điểm kém không phải thất bại.

3. Giữ bình tĩnh:

Không nổi giận khi nói chuyện.

Không châm biếm, mỉa mai.

Không cắt đứt giao tiếp khi bất đồng.

4. Chia sẻ cùng con:

Khi con vui, hãy vui cùng con.

Khi con buồn, hãy cho con biết bạn hiểu, bạn ở bên.

Nếu cha mẹ nhận thấy con bỗng thay đổi bất thường, học quá sức, mất ngủ, im lặng hoặc thu mình, đừng coi đó là "chăm chỉ" hay "tuổi dậy thì". Hãy đưa con đến bác sĩ càng sớm càng tốt. Một cuộc thăm khám kịp thời có thể cứu cả một cuộc đời.