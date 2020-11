Nửa đêm, nhóm thanh niên nhí mang dao kiếm lên quốc lộ chém nhau

Ngày 28/11, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ một nhóm thanh niên mang dao kiếm đi chém nhau.



Cụ thể, trước đó vào khoảng 23h50' ngày 26/11, Tổ công tác của Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An) đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 7 thì phát hiện một nhóm 7 thanh niên đi xe máy mang theo nhiều dao kiếm.

Lực lượng CSGT sau đó đã truy đuổi để chặn bắt, ngăn chặn đánh nhau. Khi đến địa bàn xã Yên Sơn (Đô Lương), lực lượng CSGT đã chặn thành công nhóm thanh niên lại.

Tuy nhiên, khi phát hiện có cảnh sát, lợi dụng đêm tối nên 6 trên 7 đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn. Tổ công tác chỉ bắt được 1 đối tượng là Võ Quang Tiến (SN 1999, trú tại khối 7, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương) đồng thời giữ 2 xe máy của các đối tượng.

Thời điểm bị bắt, đối tượng Tiến đang cầm 1 kiếm tự chế bằng kim loại. 1 thanh kiếm khác đang được để trên xe máy.

Đối tượng Tiến cùng tang vật là 2 thanh kiếm tại cơ quan công an.

Sau khi bắt giữ, tổ công tác đã đưa đối tượng Tiến cùng 2 xe mô tô, 2 thanh kiếm về trụ sở Công an huyện Đô Lương để làm việc.

Bước đầu, đối tượng Tiến khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên ở xã Yên Sơn (huyện Đô Lương) nên đã tụ tập bạn bè lại và đem mang theo hung khí để đánh nhau. Tuy nhiên chưa kịp gây án thì đã bị CSGT chặn bắt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Đô Lương điều tra làm rõ, đồng thời làm rõ 6 đối tượng còn lại để xử lý trước pháp luật.

Trước đó vào ngày 16/11, tại thị trấn Yên Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cũng đã xảy ra một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 3 người bị chém trọng thương.

Ông Phan Doãn Hữu - Bí thư thị trấn Yên Thành xác nhận về vụ 2 nhóm thanh niên chém nhau trên và cho biết, hiện Công an huyện Yên Thành đã bắt giữ một số đối tượng liên quan và đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Vụ vụ hỗn chiến xảy ra vào khoảng 21h ngày 16/11 tại khu vực khối 2, thị trấn Yên Thành.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, do mâu thuẫn trước đó nên Phan Văn Kiều (trú khối 2, thị trấn Yên Thành) cùng Nguyễn Duy Quý, Dương Thanh Đông, Phan Doãn Giáp mang theo hung khí chém nhau với một nhóm thanh niên khác gồm: Nguyễn Tuấn Vũ (trú khối 4, thị trấn Yên Thành), Lê Xuân Duẫn, Phan Viết Định (cùng trú xã Xuân Thành) và Nguyễn Văn Đại (trú xã Bắc Thành).

Sau vụ việc, Nguyễn Tuấn Vũ bị chém trọng thương ở tay. Lê Xuân Duẫn bị chém trọng thương ở đầu. Nguyễn Văn Đại và Phan Viết Định cũng bị thương sau vụ việc.

Thiếu tá Bùi Văn Ngọc - Phó Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, hiện vụ việc này vẫn đang tiếp tục được Công an huyện điều tra làm rõ để xử lý nghiêm trước pháp luật.