Nửa đêm, người dân TP.HCM vẫn tát nước, nháo nhác kê đồ đạc: "Mưa một cái là hồn vía lên mây!"

Mưa lớn khiến nước dâng nhanh tại nhiều khu vực ở TP.HCM, hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải dắt xe qua đoạn ngập. Nước còn tràn vào nhà, nhiều hộ phải kê đồ đạc và tát nước đến khuya.

Sau trận mưa lớn, một số tuyến đường tại TP.HCM nhanh chóng rơi vào cảnh ngập sâu. Có nơi nước dâng ngang bánh xe khiến phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe chết máy giữa đường. Người đi đường phải xuống xe, dắt bộ qua những đoạn ngập.

Tại khu vực đường Ấp Chiến Lược, đường Mã Lò, phường Bình Hưng Hoà, nước không chỉ phủ kín mặt đường mà còn tràn vào nhiều khu dân cư.

Nước dâng nhanh sau mưa khiến nhiều tuyến đườngngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn (Ảnh: Di Anh)

Nước ngập ngang bánh xe khiến người đi đường phải di chuyển chậm, dò từng đoạn (Ảnh: Di Anh)

Ảnh: Di Anh

Trong các căn nhà nằm sát đường, người dân tất tả kê cao đồ đạc, tát nước để hạn chế nước tràn sâu vào bên trong. Những vật dụng có nguy cơ hư hỏng do ngâm nước được nhanh chóng đưa lên cao.

Ông Nguyễn Nhu, người dân phường Bình Hưng Hoà, cho biết tình trạng này đã kéo dài nhiều năm. Mỗi khi dự báo có mưa, gia đình ông lại phải chủ động chuẩn bị trước.

“Trời mưa là chú phải có mặt đẩy rác đi. Sáu bảy năm nay là năm nào cũng có tình trạng này. Tất cả nước ở đây chỉ có dồn xuống đường mương này. Chỗ này là cái trung tâm rồi, hai đầu đều chảy xuống”, ông Nhu nói.

Ông Nguyễn Nhu, người dân phường Bình Hưng Hoà, cho biết tình trạng này đã kéo dài nhiều năm (Ảnh: Di Anh)

Theo ông, chỉ cần trời bắt đầu mưa là gia đình phải kê cao đồ đạc, đặc biệt là các thiết bị điện.

“Trời mưa, chuẩn bị mưa là kê lên hết. Đồ điện kê cao lên hết chứ không có để. Mưa là hồn vía lên mây, sợ lắm!”, ông Nhu chia sẻ.

Không chỉ các hộ dân, nhiều hàng quán trong khu vực cũng phải đóng cửa sớm vì nước dâng nhanh.

Nước tràn vào nhà người dân

Người dân tất tả kê cao bàn ghế, đồ điện và các vật dụng trong nhà để hạn chế thiệt hại do nước ngập (Ảnh: Di Anh)

Chị Lê Thị Thuỷ, một hộ kinh doanh hàng ăn uống, cho biết khi nước bắt đầu tràn vào, chị phải nhanh chóng thu dọn bàn ghế, kê cao các thiết bị điện và đóng cửa để tránh thiệt hại.

“Hàng thì không bán được, phải đóng cửa xuống, nói chung là khổ lắm! Điện đốm là mình phải rút hết ra, xong mình phải kê hết bàn ghế lên này. Nồi cơm điện các kiểu, bàn ghế là phải thu hết vào này”, chị Thuỷ nói.

Theo chị, thời điểm mưa lớn, nước tràn vào quá nhanh khiến gia đình không kịp trở tay. Ngay cả biển quảng cáo phía trước quán cũng có lúc tưởng bị nước cuốn trôi.

Một số hàng quán phải đóng cửa do mưa lớn (Ảnh: Di Anh)

“Lúc nãy còn tưởng biển quảng cáo bị trôi luôn. Mưa mau tràn quá nên mình phải đóng cửa vội xuống. Bình thường thì khi nào bán hết được gà thì mình mới dọn, hoặc còn một, hai phần mình vẫn dọn. Nhưng hôm nay mưa ngập quá nên phải đóng cửa”, chị Thuỷ kể.

Tại một số căn nhà, nước ban đầu chỉ dâng đến sát nền rồi tiếp tục tràn vào khi mưa kéo dài.

Trong đêm, khi mưa đã ngớt, nhiều người dân vẫn tiếp tục dọn dẹp. Người kê lại bàn ghế, người lau dọn nền nhà, người kiểm tra các thiết bị điện và tìm cách đưa nước ra ngoài.

Nhiều hộ dân phải tát nước đến đêm để đưa nước ra khỏi nhà sau mưa lớn (Ảnh: Di Anh)

Ông Đặng Xuân Bách cho hay nước lúc đầu chỉ “mấp mé” bên ngoài, sau đó dâng cao và tràn vào trong nhà khoảng hơn một tấc.

Tình trạng ngập khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, trong khi việc đi lại trên các tuyến đường cũng gặp nhiều khó khăn. Những phương tiện chết máy phải dắt qua vùng nước ngập, còn các hộ kinh doanh đành tạm đóng cửa, chờ nước rút mới có thể trở lại hoạt động.