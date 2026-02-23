Nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo được bạn trai lì xì 6.868.686, nhưng nội dung đã che còn hấp dẫn hơn!

Mới đây, Phí Thanh Thảo - hot girl đội tuyển bắn súng Việt Nam thu hút sự chú ý khi đăng tải tin nhắn được “ai đó” chuyển khoản mừng tuổi đầu năm. Cô chỉ đăng đúng hình ảnh số dư tài khoản được cộng thêm 6.868.686 đồng, kèm theo đó là sử dụng một bài nhạc thể hiện sự hạnh phúc vì được yêu.

Đặc biệt, phần nội dung chuyển khoản cũng khiến nhiều người quan tâm: “Chúc … iu của anh năm mới vui vẻ và nhiều may mắn nhé”.

Phí Thanh Thảo "flex" dược "nửa kia" lì xì số khủng đầu năm mới

Song, netizen đều đoán ra không ai khác, chủ nhân của số tiền lì xì này là cầu thủ Lý Đức. Bởi thời gian gần đây, Lý Đức và Phí Thanh Thảo liên tục để lộ hint hẹn hò trên MXH. Mặc dù người trong cuộc không lên tiếng xác nhận nhưng qua một số hình ảnh rò rỉ cả hai chụp ảnh tình tứ bên nhau, check-in chung địa điểm, “thả thính” qua lại trên mạng... cộng đồng mạng đều khẳng định đây đích thị là một cặp trai tài gái sắc.

Tuy nhiên đáng chú ý hơn, trong phần nội dung chuyển khoản, không ít người tinh mắt nhận ra, Phí Thanh Thảo đã che mất một từ trong đó. Nhiều người đoán có thể Lý Đức đã nhắn gửi đến nữ xạ thủ là “vợ iu”, “em iu” hoặc “bé iu” nhưng Phí Thanh Thảo đã che đi để giấu danh phận của mình.

Chưa chính thức công khai nhưng ai cũng biết Phí Thanh Thảo và Lý Đức là một cặp

Dẫu vậy, điều này cũng không khiến dân tình thay đổi là bao, ai nấy đều chắc chắn cặp đôi đang trong giai đoạn “tình duyên như đã mặt ngoài còn e”. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng vì Lý Đức và Phí Thanh Thảo đều được biết đến và có lượng người yêu mến nhất định, do đó việc cả hai không công khai cũng không giấu chuyện tình cảm được cho là khéo léo, tinh tế. Vừa đủ để mọi người biết về cuộc sống đời thường, vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến chuyện riêng tư.

Trước đó, trong loạt ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Lý Đức và Phí Thanh Thảo được cho là đi du xuân cùng nhau,. Bởi cả hai cùng xuất hiện tại khu du lịch núi Bà Đen - địa điểm du xuân nổi tiếng ở Tây Ninh. Dù không đăng ảnh chụp chung quá lộ liễu, nhưng khung cảnh trùng khớp, thời điểm tương đồng và đặc biệt là màn tương tác qua lại ở phần bình luận đủ khiến netizen hiểu chuyện.

Bên cạnh đó, Tây Ninh còn là quê nhà của Lý Đức, nhiều người cho hay nam cầu thủ có lẽ đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Điều này khiến fan couple bày tỏ sự thích thú, rần rần bình luận chúc phúc cho cả hai và mong ngày công khai chính thức.

Cả hai diện áo tương đồng, cùng check-in du xuân cùng thời điểm

Cặp đôi cũng nhiệt tình tương tác với nhau trên mạng

Phí Thanh Thảo (SN 2004) là xạ thủ triển vọng của môn bắn súng, thường xuyên góp mặt ở các giải đấu lớn trong nước lẫn quốc tế. Không chỉ gây ấn tượng với khả năng chuyên môn, cô nàng còn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút khiến nhiều người gọi với danh xưng “hoa khôi bắn súng”.

Trong khi đó, Lý Đức (SN 2003) cũng là trung vệ nổi tiếng, nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Anh sở hữu chiều cao 1m83, nụ cười toả nắng nên dù trên sân cỏ hay ngoài đời thường, Lý Đức đều gây được ấn tượng, thiện cảm với người hâm mộ.

Từ khoảng cuối năm 2025, Lý Đức và Phí Thanh Thảo đã liên tục được netizen nhắc tên. Bắt đầu từ việc cặp đôi có một số tương tác đáng yêu trên MXH, thu hút cả chục nghìn lượt yêu thích. Chính vì vậy, dân mạng được dịp “đẩy thuyền” vì cả hai có ngoại hình xứng đôi cũng như có nhiều điểm tương đồng.