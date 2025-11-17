Nữ vlogger nổi tiếng đột ngột mất tích khi sang Campuchia, nhiều thuyết âm mưu được lan truyền

Nữ vlogger nổi tiếng trên Douyin (TikTok Trung Quốc) có biệt danh "Chị Cam” đã bay sang Campuchia vào đầu tháng 11 để thăm bạn trai. Cô dự định trở về nước vào ngày 13/11, nhưng đã đột ngột mất liên lạc, ngay cả bạn trai của cô cũng không rõ tung tích.

Đồng thời, một số cư dân mạng phát hiện "Chị Cam" đã đi đến Sihanoukville (Sihanoukville Port), nơi được biết đến là khu vực có nhiều khu lừa đảo, làm dấy lên lo ngại rằng cô đã bị các băng nhóm lừa đảo kiểm soát.

Theo truyền thông Trung Quốc, "Chị Cam" có hơn 100.000 người hâm mộ trên Douyin. Đầu tháng, cô đã bay sang Campuchia để thăm bạn trai tên "Anh Long", và cô cũng tiết lộ trên mạng xã hội rằng đã đặt vé máy bay trở về nước vào ngày 13.

Tuy nhiên, vào ngày 12, "Chị Cam" đột nhiên mất liên lạc, người thân và bạn bè đều không thể liên hệ được với cô. Đến ngày 14/11, cũng không có bất kỳ hồ sơ nhập cảnh nào tại hải quan Trung Quốc.

Gia đình cô cho biết, trước khi mất tích, tâm trạng của "Chị Cam" hoàn toàn bình thường và cô không có mâu thuẫn gì với người thân hay bạn bè. Gia đình cô đã cố gắng liên lạc với "Anh Long", nhưng điện thoại của người này cũng hoàn toàn không thể gọi được.

Cư dân mạng chỉ ra rằng "Anh Long" tự xưng là đang điều hành một khách sạn ở Sihanoukville, Campuchia, nhưng khu vực này lại nổi tiếng là nơi tập trung các khu lừa đảo. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ công việc của anh ta không hề đơn giản.

Gia đình nữ vlogger đã đăng thông báo tìm người trên nhiều nền tảng mạng xã hội và đang có kế hoạch tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, bạn bè vlogger của "Chị Cam" cũng tích cực lên tiếng, hy vọng người Hoa ở Campuchia có thể cung cấp manh mối.

