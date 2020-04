Nữ tuyển dụng tức anh ách khi ứng viên hứa chắc nịch nhưng vẫn bùng kèo với lý do hết sức 'củ chuối

"Kỹ năng xin việc của người trẻ" - đề tài có lẽ đã không còn hiếm trong những năm gần đây. Bằng chứng là những câu chuyện xoay quanh đề tài này thường xuyên xuất hiện trên khắp các diễn đàn hội nhóm lớn nhỏ trên mạng xã hội mỗi ngày và thu hút được rất nhiều sự quan tâm, đơn cử như câu chuyện vừa làm khuấy đảo dân mạng dưới đây.

Cụ thể, một nữ tuyển dụng đã đăng bài than thở: "Mọi người bây giờ đi phỏng vấn xin việc mà mông lung như một trò đùa vậy?" kèm tin nhắn lý do bùng phỏng vấn của ứng viên. Dù hứa chắc nịch sẽ đến nào ngờ cô nàng vẫn bị bùng kèo một lý do rất éo le là ứng viên mải đợi 4 món hàng từ shipper.

Một số ứng viên thời nay cái gì cũng biết, chỉ biết điều là không biết!

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện đã nhận được sự quan tâm, bình luận của nhiều người. Không ít người lên tiếng thừa nhận chính bản thân họ cũng đã gặp tình huống tương tự và cách giải quyết cuối cùng của họ là cho những người xin việc suốt ngày viện lý do "củ chuối"... lướt trong vòng một nốt nhạc.

"Người tuyển dụng mà cứ như người đi xin tuyển dụng vậy. Với mấy thành phần thế này cho 'bay màu' càng sớm bạn ơi, thái độ không hề tôn trọng công ty gì cả", bạn S.P bình luận.

"Hẹn rồi thì đến đúng giờ. Có việc đột xuất thì báo sớm và xin lỗi người ta. Kỹ năng phỏng vấn cơ bản đó. Ai đời người đi xin việc làm như mẹ thiên hạ vậy", bạn T.A bình luận.

"Giới trẻ ngày nay xin việc lạ thật. Mình đăng bài tuyển dụng cả chục người nhắn tin, chia sẻ qua lại nhiệt tình. Vậy mà 2 tuần sau không ai thèm lên. Kỳ lạ hỏi cho có người nói chuyện hay gì", bạn P.K bình luận.

Thông qua câu chuyện này, hi vọng nhiều bạn trẻ đã, đang và sắp có ý định xin việc hãy thật nghiêm túc trong cách hành xử với nhà tuyển dụng. Bởi người đời nói không hề sai "thái độ hơn trình độ". Bạn có thể là người xuất sắc nhưng chỉ cần thái độ xấc xáo một cái là cơ hội làm việc tuột ngay khỏi tầm tay. Hãy là người trẻ thông minh để dù nhà tuyển dụng chỉ nhắn tin với bạn, họ cũng không đánh giá xấu bạn.