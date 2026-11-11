‘Nữ tướng’ ngân hàng là Tiến sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân mang ô tô Ford Everest về tặng trường cũ

Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà đã đại diện ngân hàng SHB trao tặng Đại học Kinh tế quốc dân món quà đặc biệt nhân dịp nhà trường kỷ niệm 70 năm thành lập.

Ngày 10/11 vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã trao tặng ô tô Ford Everest cho Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường (1956–2026).

Đại diện Ngân hàng SHB trao chìa khóa và biểu trưng bàn giao ô tô cho Đại học Kinh tế Quốc dân nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại diện SHB tham dự buổi lễ có bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc Ngân hàng; ông Lê Anh Tân – Quyền Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng.

Đáng chú ý, bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc Ngân hàng có mối quan hệ đặc biệt với ngôi trường này khi từng theo học và nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ giảng đường sau đại học của NEU, bà Ngô Thu Hà đã phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, với hơn 30 năm kinh nghiệm.

Năm 2008, bà gia nhập SHB. Trong suốt thời gian công tác tại SHB, bà Ngô Thu Hà đã đảm trách nhiều vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, góp phần cùng SHB phát triển vượt bậc, trở thành định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, vươn tầm khu vực và quốc tế.

Về cá nhân, bà Ngô Thu Hà đã nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng từ các tổ chức trong nước và quốc tế, ghi nhận những đóng góp trong điều hành, quản trị, đổi mới và phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội, trong đó có giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc Châu Á năm 2024” do Enterprise Asia vinh danh.

Năm 2025, Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà được VCCI trao tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” - giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những nữ lãnh đạo có thành tích xuất sắc trong kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Lần trở lại NEU này, bà Hà không chỉ đại diện ngân hàng trao tặng phương tiện phục vụ hoạt động của nhà trường mà còn tham gia thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực.

Bà Ngô Thu Hà - Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân đang giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB

Theo chia sẻ của Tổng Giám đốc SHB, NEU có thế mạnh về tri thức, nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong khi ngân hàng có môi trường hoạt động thực tiễn, nền tảng công nghệ cùng mạng lưới khách hàng và đối tác.

Trên cơ sở đó, SHB mong muốn tiếp tục phối hợp với nhà trường trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Ngân hàng cũng kỳ vọng tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu, sáng kiến của giảng viên và sinh viên được kết nối với hoạt động thực tiễn.

Bên cạnh đó, SHB kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi tri thức và tạo thêm cơ hội học tập, trải nghiệm, thực tập, phát triển nghề nghiệp cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân cũng như đội ngũ cán bộ, nhân viên Ngân hàng. Qua đó, phát huy hiệu quả nguồn lực và lợi thế của mỗi bên, hướng tới những giá trị hợp tác thiết thực, lâu dài.

TS. Ngô Thu Hà bày tỏ tin tưởng rằng, trên nền tảng hợp tác và sự tin cậy được vun đắp trong gần một thập kỷ, Đại học Kinh tế Quốc dân và SHB sẽ tiếp tục đồng hành, phát huy thế mạnh, cùng kiến tạo những giá trị mới. Đồng thời, Tổng Giám đốc SHB gửi lời chúc Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, khẳng định vai trò là nơi kiến tạo tri thức, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.