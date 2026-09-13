HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ TikToker Việt kể lại việc “bị lừa đóng phim Nhật” tại Nhật – Cảnh giác chiêu lừa đảo các cô gái xinh đẹp

Bảo Minh
|

Những câu chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim lại có thật ngoài đời và được kể lại bởi một nữ TikToker người Việt.

Mới đây, một nữ TikToker đã thuật lại câu chuyện suýt chút nữa bị lừa trở thành “miếng mồi” cho các studio sản xuất phim Nhật đã khiến cho CĐM bất ngờ. Những gì tưởng chừng như chỉ có ở trên phim ảnh lại hóa ra có thật ngoài đời. Chúng mình xin được tường thuật lại nội dung của clip được đăng tải trên channel TikTok của cô gái này như sau:

“Mình đang ở Nhật và đây là chiêu lừa đảo dụ các cô gái xinh đẹp đi đóng phim Nhật, phim mà không dành cho trẻ em. Đây là trải nghiệm thật của bản thân mình và nó vừa mới xảy ra nên muốn mọi người tập trung nghe câu chuyện này trước khi quá muộn.

Nguồn: TikTok Tconnect.tv

Khoảng 5 ngày trước, mình có hẹn bạn mình đi chơi và mình đứng chờ bạn ở một chỗ khá là đông người trên đường phố Tokyo luôn. Vậy mà vẫn có một đối tượng lạ mặt đi tới để tiếp cận mình. Họ mặc quần áo khá là chỉn chu (tình huống ở trên video là mình chỉ đang giả định lại thôi). Người đàn ông này giới thiệu cho mình một công việc lương rất cao và họ tuyển dụng rất kỹ.

Nguồn: TikTok Tconnect.tv

Họ bảo là bạn có thể trở thành người nổi tiếng, kiểu là một công ty idol Nhật Bản đang ra đường tìm người và bạn xinh xắn đủ tiêu chuẩn để vào công ty. Lương là 5 Man cho 1 đêm, tương đương là 10 triệu VNĐ. Mình nghe là biết không ổn rồi, làm gì có công việc nào dễ dàng như vậy. Sau đó thì người đàn ông ngỏ ý dẫn mình tới công ty của anh ta để anh ta tư vấn thêm cũng như bắt đầu vào việc luôn.

Nguồn: TikTok Tconnect.tv

Anh ta cứ đi đằng sau đẩy người mình về phía trước, và phía trước thì là phố đèn đỏ ở Nhật. Mình phải nhanh chóng chạy lại chỗ bạn của mình để nhờ trợ giúp và người đàn ông này đã ngay lập tức bỏ đi. Thử tưởng tượng nếu bạn của mình cũng là con gái thì không biết giờ này hai đứa ra sao rồi. May mà bạn mình là con trai. Thực ra chiêu lừa này nghe mình kể lại thì quá lộ liễu đúng không? Nhưng mà nhiều người mắc lừa vì người đàn ông đó nói nghe rất thuyết phục với giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp.

Nguồn: TikTok Tconnect.tv

Anh ta nói với mình là “chào em, anh là … tới từ công ty J** Entertainment, hiện công ty đang tuyển một số bạn nữ để đào tạo trở thành idol.” Nói chung là nghe cực kỳ cuốn và muốn vào làm ngay, lương 10 triệu một ngày thì ai chả thích đúng không? Thế nên các bạn nữ khi qua Nhật đừng có nghe những lời mồi chài mà tin sai người. Hãy luôn tỉnh táo với những đối tượng lạ mặt nhé!”.

Tags

Phim Nhật Bản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại