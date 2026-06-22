Nữ tiếp viên trưởng 27 tuổi nhiễm HIV, phải bỏ nghề bật khóc: "Tôi tưởng anh ấy nói thật…"

Từng có một tương lai vô cùng rực rỡ trên bầu trời, cô gái 27 tuổi không thể ngờ cuộc đời mình lại rơi vào vực thẳm. Chỉ vì một phút tin lầm người đàn ông lịch lãm trên mạng, cô đã nhận kết quả nhiễm HIV đau đớn.

Năm 27 tuổi, cô Xu (Trung Quốc) có trong tay mọi thứ mà nhiều người mơ ước. Cô làm tiếp viên trưởng cho một hãng hàng không nội địa. Đây là công việc cô mơ ước từ nhỏ, với mức lương nhiều người ghen tỵ. Cuộc sống của cô ngập tràn những chuyến bay quốc tế hào nhoáng và những buổi trà chiều sang chảnh.

Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang đó là những giờ làm việc kiệt sức và nỗi cô đơn tột cùng nơi đất khách, bận rộn tới mức không có thời gian yêu đương. Để tìm người bầu bạn, cô Xu đã tải một ứng dụng hẹn hò. Tại đây, cô gặp Lin Yu (Trung Quốc) một người đàn ông trưởng thành, ấm áp và vô cùng kiên nhẫn.

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Suốt 6 tháng trò chuyện, Lin Yu luôn chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhất. Anh gửi thuốc đến khách sạn khi cô bị ốm, đặt đồ ăn cho cô, luôn ghi nhớ lịch bay để nhắc nhở, tối nào cũng nhẹ nhàng nhắn: "Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé". Sự tử tế này đã hoàn toàn phá vỡ lớp phòng thủ của cô gái trẻ đang mệt mỏi vì công việc.

Cô gái trẻ nhiễm HIV chỉ sau một lần làm "chuyện ấy"

Trong một chuyến công tác của Lin Yu, hai người quyết định gặp nhau ngoài đời. Anh xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, đeo kính không gọng và cư xử như một quý ông thực sự. Sau bữa tối lãng mạn, họ cùng nhau về khách sạn của anh.

Vào thời điểm quyết định, cô Xu nhận ra người đàn ông không muốn dùng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục. Một thoáng lo dự xuất hiện trong đầu, cô huých nhẹ anh và cẩn thận hỏi về bệnh xã hội: "Anh không bị bệnh truyền nhiễm nào chứ?"

Để xóa tan sự nghi ngờ, Lin Yu liền ghé sát tai cô, giọng hơi khàn và buông những lời thề thốt đầy mật ngọt. Anh khẳng định chắc nịch rằng những người anh tiếp xúc đều sạch sẽ, bản thân anh thường xuyên đi khám sức khỏe và vẫn khỏe mạnh, đảm bảo với cô rằng cô có thể yên tâm. Thậm chí còn cho cô xem ảnh chụp một tờ giấy khám mà cô còn chưa kịp đọc kỹ thì đã bị cuốn vào cơn đê mê tình ái của cặp đôi.

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Sự tin tưởng tích lũy suốt sáu tháng qua cùng những lời khẳng định chưa được kiểm chứng của người tình đã khiến cô Xu hoàn toàn mù quáng. Cô tự nhủ chỉ lần này thôi, anh chu đáo, chân thành như vậy không thể là loại người lăng nhăng. Cô buông bỏ phòng bị và cả hai có một đêm nồng cháy.

Chẳng ngờ, chỉ một thời gian ngắn sau, cơ thể cô Xu bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Cô liên tục bị sốt nhẹ tái phát, mệt mỏi dai dẳng và nổi những vết đỏ không rõ nguyên nhân. Cô chỉ nghĩ bản thân bị suy nhược do lịch bay dày đặc. Cho đến khi công ty tiến hành cuộc kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt hằng năm cho phi hành đoàn, cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu.

Năm ngày sau buổi khám, cô bị gọi riêng vào văn phòng y tế hàng không. Nhìn biểu cảm nghiêm nghị của bác sĩ, giọng cô run run hỏi: "Chỉ số gì có vấn đề ạ?" trong lo lắng tột độ. Bác sĩ nhìn thẳng vào mắt cô thốt ra câu nói nặng nề: "Kết quả xét nghiệm sơ bộ kháng thể HIV dương tính".

Trong khoảnh khắc đó, cô Xu cảm thấy máu mình như đông cứng lại, chảy không nổi. Nước mắt cô tuôn rơi không kiểm soát. Cô lắc đầu tuyệt vọng: "Không thể nào, hoàn toàn không thể nào! Tôi luôn cẩn thận khi quan ệ, làm sao tôi lại mắc bệnh này? Có phải nhầm lẫn gì đó không? Có phải ai đó đã ghi nhầm tên tôi vào mẫu máu sai?"

Vị bác sĩ cố gắng trấn an và khuyên cô tự kiểm tra lại những người mình qua lại gần đây. Chưa kể, HIV cũng vó thể lây nhiễm qua một số trường hợp tiếp xúc khác, không chỉ mỗi quan hệ tình dục.

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Ngay lập tức, cô điên cuồng gửi tin thoại cho Lin Yu để hỏi rõ sự tình. Thế nhưng, đáp lại sự hoảng loạn của cô chỉ là một dòng chữ màu xám lạnh lẽo hiện lên màn hình: "Người này đã bật xác minh bạn bè, bạn chưa phải là bạn của họ, không thể gửi tin nhắn..."

Hóa ra, người đàn ông ấy đã xóa cô khỏi mọi nền tảng và cắt đứt liên lạc như chưa từng tồn tại. Trong cơn hoảng loạn, cô Xu vẫn yêu cầu được xét nghiệm lại vì cho rằng có sự nhầm lẫn. Ngay sau đó, cô xin nghỉ phép để đi xét nghiệm ở một bệnh viện trung ương. Kết quả chẩn đoán cuối cùng ở cả hai nơi đều xác nhận cô đã nhiễm HIV, cô bật khóc nức nở vì không thể chấp nhận sự thật.

HIV để lại những tổn thương mãi mãi không thể lành

Vì lý do sức khỏe và sự suy sụp hoàn toàn về mặt tinh thần, cô Xu buộc phải nộp đơn xin nghỉ việc, khép lại giấc mơ bay trên bầu trời.

Những ngày tiếp theo là chuỗi trận chiến đau đớn với thuốc kháng virus (ARV). Tác dụng phụ của thuốc khiến cô buồn nôn, rụng tóc từng mảng và sụt cân nhanh chóng. Không dám đối mặt với gia đình mình, cô chọn cách chuyển đến một thành phố khác, thuê một căn hộ nhỏ và làm công việc viết lách tại nhà để tự nuôi sống bản thân.

Dưới góc độ y học, nhiễm HIV không còn là "án tử hình" như nhiều thập kỷ trước mà được coi là một bệnh truyền nhiễm mãn tính có thể kiểm soát. Hiện tại đã ba năm trôi qua kể từ ngày nhận kết quả nhiễm HIV. Nhờ tuân thủ uống thuốc đều đặn đúng giờ mỗi ngày, lượng virus trong cơ thể cô đã giảm xuống dưới ngưỡng phát hiện. Điều này đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn không còn khả năng lây truyền virus sang người khác qua đường tình dục và có thể duy trì tuổi thọ tương đương người bình thường.

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Tuy nhiên, vết sẹo trong tim cô Xu vẫn thể lành lại và có lẽ không bao giờ lành. Cô trở nên sợ hãi tình yêu và luôn đẩy mọi người ra xa vì lo sợ ánh mắt ghê tởm, sự phân biệt đối xử từ xã hội dành cho người nhiễm HIV ngay cả khi họ chưa biết gì về tình trạng của cô.

Y học hiện đại chứng minh rằng việc phát hiện và điều trị kháng virus sớm có thể giúp người nhiễm HIV duy trì cuộc sống khỏe mạnh, giảm thiểu tối đa hệ lụy. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là định kiến và tâm lý của chính người bệnh. Cô gái trẻ chia sẻ câu chuyện này không phải để cầu xin sự thương hại, mà muốn cảnh báo tất cả các cô gái trẻ ngoài kia. Đừng bao giờ bỏ qua các nguyên tắc an toàn cơ bản nhất, đừng tin vào những lời khẳng định chưa được kiểm chứng, hãy luôn quan hệ tình dục an toàn để tự bảo vệ mình!

Nguồn và ảnh: Sohu, Asia one, Women's Health