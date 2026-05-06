Nữ tiếp viên hàng múa trên máy bay gây sốt 7 năm trước: Đã nghỉ việc, lăn xả từ sân pickleball đến yoga

Đó là Bùi Phương Lan (SN 1997, ở Hà Nội)!

Đầu năm 2019, cái tên Phương Lan bất ngờ “phủ sóng” khi một đoạn clip ghi lại màn múa đương đại của cô trên máy bay được lan truyền mạnh. Trong video, nữ tiếp viên thể hiện những động tác uyển chuyển ngay giữa khoang cabin, một không gian vốn gắn liền với sự chỉn chu, kỷ luật. Sự đối lập này khiến clip nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng trình diễn, Phương Lan còn được nhận xét sở hữu gương mặt sáng, đường nét hài hòa cùng vóc dáng nổi bật. Thời điểm đó, cô được xem là một trong những gương mặt nổi bật trong dàn tiếp viên của hãng, nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Rất nhanh, danh tính của Phương Lan được netizen tìm ra.

Cô là cựu học sinh trường THPT Marie Curie, cựu sinh viên Đại học Thăng Long. Trước khi trở thành tiếp viên hàng không của Bamboo Airways, cô theo học ngành ngôn ngữ và đã ấp ủ ước mơ theo nghề từ sớm.

Sau khi viral, Phương Lan cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác trong lĩnh vực quảng cáo, chụp hình, song cô gần như đều từ chối, chỉ nhận những lời mời phù hợp, vì vốn không có ý định làm người nổi tiếng.

Trên mạng xã hội, nữ tiếp viên hàng không này cũng khá kín tiếng. Thời điểm này, trang cá nhân của cô phần lớn để ở chế độ riêng tư, ít chia sẻ về đời sống cá nhân. Những hình ảnh hiếm hoi được đăng tải chủ yếu xoay quanh công việc hoặc các khoảnh khắc đời thường đơn giản.

Thời điểm này, chia sẻ với Vietnamnet, cô cho biết bản thân có niềm đam mê với các vùng đất mới, ưa dịch chuyển vì vậy quyết định gắn bó với công việc tiếp viên hàng không.

Khi clip múa viral trên mạng xã hội, Phương Lan cho biết cuộc sống của cô không bị ảnh hưởng quá nhiều vì bản thân cũng là người ít khi lên MXH. Chia sẻ với Znew, Lan Phương nói công việc khá bận, thời gian dành cho gia đình, bạn bè của cô bị hạn chế, giờ giấc thất thường hơn mọi người. Song bù lại, 9X được đến nhiều nơi, giao lưu với mọi người, mở mang thêm kiến thức.

Bẵng đi một thời gian, đến tháng 8/2024, Phương Lan gây chú ý khi thông báo rời Bamboo Airways sau 6 năm gắn bó.

Trong bài đăng chia tay, cô nhắc đến quãng thời gian làm việc như một phần thanh xuân đáng nhớ, với nhiều trải nghiệm, chuyến đi và những mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Quyết định này được cho là không dễ dàng, khi cô đã đồng hành cùng hãng từ những ngày đầu.

“6 năm, mình đã cùng nhau đồng hành từ những ngày đầu tiên với nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ, khó khăn có vui buồn có!

Cậu đã đưa tớ đi đến nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất trên thế giới và cho tớ cơ hội gặp gỡ những người bạn đồng nghiệp vừa xinh đẹp vừa đáng yêu ở biệt đội màu xanh lá này.

Tớ cũng rất đắn đo khi phải đưa ra lựa chọn chia tay cậu nhưng điều gì đến cũng phải đến. Cậu vẫn sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp mà tớ luôn nhớ trong suốt quãng thời gian thanh xuân này.

Cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thương nhau, hi vọng cậu sẽ thật bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn ở phía trước và ngày một phát triển như cậu đã từng nhé!” , cô chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Sau khi nghỉ việc, Phương Lan không công khai kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, qua những cập nhật gần đây, có thể thấy cô dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Những chuyến du lịch, hoạt động thể thao hay các khoảnh khắc nghỉ ngơi xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội.

Không còn gắn với đồng phục tiếp viên, cô theo đuổi phong cách trưởng thành, sắc sảo hơn. Sắc vóc Lan Phương ngày càng thăng hạng, nhận về nhiều lời khen của cư dân mạng. Những hình ảnh cô lăn xả từ sân picklabell đến phòng tập yoga nhận đều được cập nhật lên MXH. Đúng là để có vóc dáng đẹp, visual luôn sáng bừng đều phải nghiêm túc độ dáng như này!

