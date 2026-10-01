Nữ tiếp viên hàng không được đóng hẳn phim của Bộ Văn hóa: Nhan sắc 0 điểm, gương mặt giống nửa showbiz

Nhan sắc lẫn danh tính của mỹ nhân này đang khiến MXH quan tâm.

Mới đây, bộ phim điện ảnh Giao Điểm Sinh Tử vừa có buổi ra mắt tại TP.HCM, thu hút sự chú ý với câu chuyện chiến tranh cùng dàn diễn viên gồm Hiếu Nguyễn, Sỹ Toàn, Huỳnh Trường Thịnh, Hoài Phong, Minh Kiên và Quỳnh Anh. Bên cạnh những gương mặt đã quen thuộc, sự xuất hiện của Quỳnh Anh - tân binh màn ảnh - cũng khiến nhiều người tò mò. Từng gây chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, giỏi giang, nay việc Quỳnh Anh góp mặt trong một lĩnh vực hoàn toàn mới là điện ảnh không khỏi nhận được sự quan tâm.

Giao Điểm Sinh Tử là bộ phim Khai thác các đề tài lịch sử, cách mạng, chiến tranh và nâng cao tinh thần yêu nước (Ảnh: NSX)

Dàn diễn viên trong buổi công bố phim, Quỳnh Anh ở giữa trung tâm (Ảnh: Tư liệu)

Giao Điểm Sinh Tử là dự án phim điện ảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng, thuộc thể loại lịch sử, hành động và tâm lý chiến tranh, do đạo diễn Ngô Xuân Phước thực hiện. Chuyển thể từ truyện dài Cuộc Truy Tầm Kho Vũ Khí của nhà văn Đoàn Giỏi, phim lấy bối cảnh Chiến khu Đ năm 1952, xoay quanh hành trình truy tìm kho vũ khí do quân Nhật bỏ lại giữa rừng sâu.

Khi người giao liên trẻ Nguyễn Văn Dũng vô tình để lộ manh mối về kho vũ khí sau khi thoát chết trở về, đội truy tìm do chỉ huy Ninh dẫn đầu lập tức lên đường. Tuy nhiên, họ không phải những người duy nhất nhắm đến mục tiêu này khi một toán biệt kích Pháp cũng ráo riết truy đuổi, đẩy các nhân vật vào cuộc chiến sinh tử giữa rừng sâu. Giữa lằn ranh sống còn, bom lửa và những hoài nghi, tình đồng chí, lòng yêu nước và sự cưu mang của đồng bào hiện lên như một điểm tựa tinh thần mạnh mẽ.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Trong bức tranh chiến tranh khốc liệt đó, Quỳnh Anh là một gương mặt trẻ góp mặt bên cạnh dàn diễn viên của phim. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên tự hào và xúc động chia sẻ: "Mọi người có tin không? Một cựu tiếp viên hàng không như mình cuối cùng cũng có cơ hội xuất hiện trên poster phim điện ảnh rồi đây".

Quỳnh Anh là 1 trong 2 nữ chính của phim, bên cạnh Á hậu Minh Kiên (Ảnh: NSX)

Được biết, khi bén duyên với điện ảnh, Quỳnh Anh (Bùi Quốc Quỳnh Anh, thường được biết đến với tên Gabriella Bui, sinh năm 1992) từng có nhiều năm làm tiếp viên hàng không, thậm chí đảm nhận vị trí tiếp viên trưởng. Hình ảnh một nữ tiếp viên xinh đẹp, chuyên nghiệp của Quỳnh Anh từng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Mặc dù có một công việc mơ ước, Quỳnh Anh từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng muốn theo đuổi nghiêm túc nghề diễn xuất nên đã xin nghỉ để chủ động thời gian hơn cũng như tập trung hơn cho niềm đam mê này.

Quỳnh Anh từng làm tiếp viên trưởng trước khi chuyển hướng theo đuổi đam mê diễn xuất (Ảnh: FBNV)

Không chỉ giỏi giang và dám nghĩ dám làm, Quỳnh Anh còn khiến netizen mê mẩn bởi nhan sắc "0 điểm" - không điểm nào chê. Cô có gương mặt hài hòa cùng đôi mắt to, nụ cười nhẹ nhàng, vóc dáng cao ráo 1m7. Thậm chí trong phim, dù tạo hình nhân vật có phần lấm lem, tả tơi, người đẹp vẫn toát lên thần thái ngời ngời. Trên MXH, nhan sắc của Gabriella Bùi thường xuyên nhận được cơn nhiều lời khen. Nhiều bình luận ví von nhan sắc với nhiều mỹ nhân Vbiz như Huyền Lizzie, Tâm Tít hay fashionista Khánh Linh - Cô Em Trendy.

Hình ảnh của Quỳnh Anh trong Giao Điểm Sinh Tử (Ảnh: NSX)

Nhan sắc săc sảo, mặn mà ngoài đời (Ảnh: NSX)

Gương mặt của Quỳnh Anh được nhận xét là giống Huyền Lizzie, Tâm Tít và Cô Em Trendy (Ảnh: NSX)

Giao Điểm Sinh Tử là dự án điện ảnh đầu tiên Quỳnh Anh tham gia trong hành trình từ tiếp viên hàng không chuyển sang làm diễn viên. Dù là một tân binh lấn sân, màn thể hiện lần này cũng rất đáng mong chờ khi người đẹp đã cho thấy sự nỗ lực và nghiêm túc với nghề diễn.