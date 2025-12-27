Nữ thủ khoa Nhạc viện thành công nhất Việt Nam

Trong số những ca sĩ trưởng thành từ đào tạo hàn lâm, Mỹ Tâm là trường hợp tiêu biểu cho việc chuyển hóa nền tảng thanh nhạc học thuật thành giọng hát đại chúng có sức lan tỏa bền bỉ. Danh hiệu Thủ khoa không chỉ phản ánh thành tích học tập, mà còn cho thấy xuất phát điểm kỹ thuật vững chắc - yếu tố cốt lõi giúp Mỹ Tâm duy trì phong độ giọng hát ổn định suốt hơn hai thập kỷ.

Mỹ Tâm theo học hệ Trung cấp Thanh nhạc chính quy tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 1997-2001 và tốt nghiệp Thủ khoa với số điểm 9,5/10 (ảnh: FBNV)

Mỹ Tâm theo học hệ Trung cấp Thanh nhạc chính quy tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 1997-2001 và tốt nghiệp Thủ khoa với số điểm 9,5/10. Trong quá trình đào tạo, Mỹ Tâm được dìu dắt bởi cố NSND Quốc Trụ, người định hình cho nữ ca sĩ nền tảng kỹ thuật chuẩn mực: kiểm soát hơi thở, phát âm rõ ràng, giữ trục giọng ổn định và xử lý cảm xúc có tiết chế. Đây là những yếu tố giúp giọng hát của cô giữ được độ bền, hạn chế sự xuống phong độ, điều không dễ với một ca sĩ hoạt động cường độ cao trong thời gian dài.

Mỹ Tâm còn từng được Nhạc viện TP.HCM cấp học bổng và cử đi du học nước ngoài do là thủ khoa. Tuy nhiên, cô đã từ chối cơ hội này bởi dòng nhạc mà bản thân theo đuổi là nhạc Pop, chứ không phải thính phòng.

Mỹ Tâm có nền tảng thanh nhạc vững chắc (ảnh: FBNV)

Về chuyên môn, Mỹ Tâm sở hữu giọng nữ trung (Mezzo-Soprano) với âm sắc dày, ấm và độ vang tự nhiên. Quãng giọng rộng cho phép cô xử lý tốt cả những đoạn trầm giàu nội lực lẫn các cao độ cần độ mở và lực đẩy chắc chắn. Điểm nổi bật trong cách hát của Mỹ Tâm không nằm ở phô diễn kỹ thuật, mà ở khả năng kiểm soát cường độ, giữ nhịp cảm xúc và đưa giai điệu về trạng thái gần gũi, dễ chạm tới người nghe. Đây cũng là lý do giọng hát của cô phù hợp với những ca khúc mang tính cộng đồng, cần sự trang trọng nhưng không khô cứng.

Mỹ Tâm thể hiện Quốc ca và Giai Điệu Tự Hào sáng 2/9

Khoảnh khắc thể hiện rõ nhất giá trị của nền tảng thanh nhạc này chính là phần trình diễn tại Đại lễ Quốc khánh 2/9, khi Mỹ Tâm được lựa chọn đại diện thể hiện Quốc ca kết hợp cùng Giai Điệu Tự Hào . Không sử dụng lối hát phô trương hay đẩy cao kịch tính, Mỹ Tâm lựa chọn cách xử lý tiết chế, giữ cao độ chuẩn xác, nhả chữ rõ ràng và đặt cảm xúc ở trạng thái điềm tĩnh. Chính sự tinh tế đó khiến giai điệu quen thuộc trở nên giàu chiều sâu, chạm đến cảm xúc của hàng triệu người Việt trong không khí trang nghiêm của ngày lễ lớn.

Mỹ Tâm là ca sĩ Việt duy nhất tổ chức concert quy mô 30.000 - 40.000 người ở SVĐ Mỹ Đình - tận 2 lần (ảnh: FBNV)

Từ nền tảng học thuật, Mỹ Tâm dần khẳng định vị thế bằng các cột mốc thị trường. Live concert See The Light tổ chức vào tháng 12/2025 thu hút khoảng 40.000 khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình, trong đó 22.000 vé đợt đầu được bán hết chỉ sau ba giờ. Concert Tri Âm tháng 11/2022 cũng tại SVĐ Mỹ Đình thu hút 30 nghìn khán giả. Chuỗi liveshow My Soul 1981 diễn ra tại nhiều địa điểm trong nước và mở rộng sang Hoa Kỳ cuối năm 2024 cũng ghi nhận tình trạng cháy vé trong thời gian ngắn.

Mỹ Tâm duy trì sức hút hiếm có (ảnh: FBNV)

Bên cạnh biểu diễn trực tiếp, Mỹ Tâm duy trì sức hút mạnh mẽ trên nền tảng số. Đầu năm 2024, cô trở thành nữ nghệ sĩ Việt có tổng lượt xem cao nhất trên YouTube với hơn 1,6 tỷ lượt xem. Phim tài liệu âm nhạc Người Giữ Thời Gian ra mắt năm 2023 đạt doanh thu hơn 12 tỷ đồng, cho thấy thương hiệu cá nhân vượt ra ngoài khuôn khổ một ca sĩ thuần túy. Mỹ Tâm ra bài hát nào là top trending bài đó. Mới nhất, ca khúc tự sáng tác - Chuyện Để Dành leo lên top 1 trending chỉ vài ngày sau khi Mỹ Tâm biểu diễn ở concert See The Light.

Ở phạm vi quốc tế, Mỹ Tâm là nghệ sĩ Việt đầu tiên xuất hiện hai lần tại Times Square trong chiến dịch EQUAL của Spotify. Với những thành tích đã đạt được, Mỹ Tâm giữ vững vị thế "nữ hoàng Vbiz" và chính là nữ thủ khoa Nhạc viện thành công nhất hiện tại.

Mỹ Tâm cho thấy cái tâm nghề nghiệp chính là yếu tố cốt lõi giúp cô giữ vững vị thế hàng đầu trong làng nhạc Việt suốt nhiều năm qua (ảnh: FBNV)

Từ thủ khoa Nhạc viện đến nghệ sĩ sở hữu sức ảnh hưởng đa thế hệ, hành trình của Mỹ Tâm truyền cảm hứng cho nghề nghệ sĩ trẻ. Mỹ Tâm cho thấy cái tâm nghề nghiệp chính là yếu tố cốt lõi giúp cô giữ vững vị thế hàng đầu trong làng nhạc Việt suốt nhiều năm qua.